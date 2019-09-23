Шевченковский районный суд избрал задержанному Магомеду-Амину Саитову, напавшему на экс-нардепа Мустафу Найема и находившемуся в розыске, круглосуточный домашний арест на две недели.

Источник: Facebook-страница адвоката Маси Найема

Детали: Прокурор просил взять Саитова под стражу, однако суд не удовлетворил ходатайство.

Судья Виталий Циктич избрал ему круглосуточный домашний арест до 7 октября.

Саитов отказался отвечать судье и прокурору, как и когда он пересек границу Украины.

В то же время, когда его спросили, почему он вернулся в Украину, подозреваемый сказал "потому что изменилась власть".

Прямая речь Маси Найема: "Еще никогда ни один человек в розыске не возвращался в Украину для получения приговора. Это всегда означало договоренности...

...Человек просто сбежал из Украины после совершения им противоправных действий. Его остановило не то, что он вспомнил о том, что жизнь и здоровье в Украине - это наивысшая социальная ценность и поэтому нельзя наносить телесные повреждения. А потому что власть была не та".

Что было ранее: Саитов, которого разыскивает полиция, вернулся в Украину.

22 сентября его задержали и готовились избрать меру пресечения.

Предыстория: