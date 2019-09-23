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Суд не взял под стражу подозреваемого, напавшего на Найема и бежавшего от следствия

Понедельник, 23 сентября 2019, 21:28
Суд не взял под стражу подозреваемого, напавшего на Найема и бежавшего от следствия

Шевченковский районный суд избрал задержанному Магомеду-Амину Саитову, напавшему на экс-нардепа Мустафу Найема и находившемуся в розыске, круглосуточный домашний арест на две недели.

Источник: Facebook-страница адвоката Маси Найема

Детали: Прокурор просил взять Саитова под стражу, однако суд не удовлетворил ходатайство.

Судья Виталий Циктич избрал ему круглосуточный домашний арест до 7 октября.

Саитов отказался отвечать судье и прокурору, как и когда он пересек границу Украины.

В то же время, когда его спросили, почему он вернулся в Украину, подозреваемый сказал "потому что изменилась власть".

Прямая речь Маси Найема: "Еще никогда ни один человек в розыске не возвращался в Украину для получения приговора. Это всегда означало договоренности...

...Человек просто сбежал из Украины после совершения им противоправных действий. Его остановило не то, что он вспомнил о том, что жизнь и здоровье в Украине - это наивысшая социальная ценность и поэтому нельзя наносить телесные повреждения. А потому что власть была не та".

Что было ранее: Саитов, которого разыскивает полиция, вернулся в Украину.

22 сентября его задержали и готовились избрать меру пресечения.

Предыстория:

  • 30 апреля 2018 года в центре Киева нардеп Мустафа Найем стал участником кофликта с группой лиц, в результате чего получил телесные повреждения и попал в больницу со сломанной челюстью и сотрясением мозга.
  • Трех участников конфликта - мужчин 1999 и 1996 г.р., у двоих из которых гражданство РФ, у одного - Украины, были задержаны. Им объявлено о подозрении по ч. 2 ст. 296 УК - "хулиганство, совершенное группой лиц".
  • Четвертый участник Магомед-Амин Саитов является одним из основателей промоутерской компании "Бум-бокс Промоушнс". Найем заявил, что тот вылетел из Украины в Баку.
  • 2 мая 2018 Магомеда-Амина Саитова объявили в розыск.
  • В прокуратуре Киева заявили, что Саитов самолетом Киев-Баку покинул территорию Украины через 2 часа после стычки.
  • 5 мая глава МВД Арсен Аваков заявил, что он задержан в Азербайджане, началась экстрадиционная процедура. В то же время, в Генпрокуратуре сообщили, что экстрадиция может длиться несколько месяцев.
  • Позже стало известно, что Азейрбаджан отказал в экстрадиции Саитова.

Украинская правда

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Темы: Найемсуд
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