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Новости 21 апреля: закон о призыве резервистов, продление карантина

Среда, 21 апреля 2021, 21:28
Новости 21 апреля: закон о призыве резервистов, продление карантина

Зеленский подписал закон, который позволяет призывать резервистов без мобилизации, Кабмин продлил карантин из-за COVID-19 до конца июня, — актуальные новости 21 апреля.

О закон о призыве резервистов без мобилизации

Президент Владимир Зеленский подписал закон, который позволяет призывать на военную службу резервистов без мобилизации в особый период.

О продлении карантина

Кабинет министров продлил режим чрезвычайной ситуации из-за пандемии коронавируса в Украине до 30 июня.

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Украинская правда
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