Новини 21 квітня: закон про призов резервістів, продовження карантину

Зеленський підписав закон, який дозволяє призивати резервістів без мобілізації, Уряд продовжив карантин до кінця червня, — актуальні новини 21 квітня.

Про закон про призов резервістів без мобілізації

Президент Володимир Зеленський підписав закон, який дозволяє призивати на військову службу резервістів без мобілізації в особливий період.

Про продовження карантину

Кабінет міністрів продовжив режим надзвичайної ситуації через пандемію коронавірусу в Україні до 30 червня.

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Президент Росії Володимир Путін пригрозив Заходу жорсткою відповіддю на дії, які, на його думку, загрожуватимуть безпеці РФ. Окрім того, Путін заявив, що нібито Олександра Лукашенка та експрезидента України Віктора Януковича хотіли вбити невідомі "під час держперевороту".

Депутат Держдуми Російської Федерації, лідер КПРФ Геннадій Зюганов вважає, що керівництво Росії повинно офіційно заявити про те, що буде боротися за Донбас усіма засобами, включаючи військові.

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В ніч з вівторка на середу Національний центр проти організованої злочинності Чехії (NCOZ) провів широкомасштабну операцію, в ході якої було затримано щонайменше п'ятьох чехів, які були членами воєнізованих формувань і, як підозрюють, воювали на Донбасі на боці окупантів.

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Спікер Верховної Ради Дмитро Разумков заявив, що йому соромно за поведінку нардепа від "Слуги народу" Миколи Тищенка, який під час посиленого карантину святкував із друзями день народження дружини у київському готелі.

Президенту Росії Володимиру Путіну доповіли про пропозицію президента України Володимира Зеленського зустрітися на Донбасі.

Брата голови ОАСК Павла Вовка Юрія Зонтова звільнили з посади заступника начальника управління Служби зовнішньої розвідки через порушення дисципліни та умов проходження військової служби.

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