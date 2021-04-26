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Новости 26 апреля: защита кандидатской Кивы, планы Зеленского насчет встречи с Путиным

Понедельник, 26 апреля 2021, 21:22

Кива под присмотром "титушек" защитил кандидатскую: окончательное решение за МОН, Зеленский: Все идет к тому, что встреча с Путиным будет, — актуальные новости 26 апреля.

О Киве и защите кандидатской

Часть журналистов не пустили на защиту кандидатской диссертации нардепа Ильи Кивы, которая проходила в государственном Институте подготовки кадров госслужбы занятости, якобы из-за карантина — трое мужчин в черной одежде, которые отказывались представляться и объяснять, на кого они работают, блокировали вход в аудиторию.

В итоге защита кандидатской диссертации Кивы прошла успешно. Члены комиссии проголосовали единогласно: 13 - за, 0 - против. 

О планах Зеленского насчет встречи с Путиным

Президент Владимир Зеленский заявил, что сейчас все идет к тому, что встреча с президентом России Владимиром Путиным состоится.

Президент Украины Владимир Зеленский предлагает привлечь к переговорам по Донбассу представителей США, Великобритании и Канады.

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