Новини 26 квітня: захист кандидатської Киви, плани Зеленського щодо зустрічі з Путіним

Кива під наглядом "тітушок" захистив кандидатську: остаточне рішення за МОН, Зеленський: Все йде до того, що зустріч з Путіним буде, — актуальні новини 26 квітня.

Про Киву і захист кандидатської

Частину журналістів не пускали на захист кандидатської дисертації нардепа Іллі Киви, який відбувався у державному Інституті підготовки кадрів держслужби зайнятості, нібито через карантинні обмеження — троє чоловіків у чорному одязі, які відмовлялися представлятись і пояснювати, на кого вони працюють, блокували вхід до аудиторії.

Зрештою, захист кандидатської дисертації Киви пройшов успішно. Члени комісії проголосували одностайно: 13 - за, 0 - проти.

Про плани Зеленського щодо зустрічі з Путіним

Президент Володимир Зеленський заявив, що наразі все йде до того, що зустріч з президентом Росії Володимиром Путіним відбудеться.

Окрім того, Зеленський пропонує залучити до переговорів по Донбасу представників США, Великої Британії і Канади.

Про інші важливі новини

В оточенні олігарха Ріната Ахметова планують створити нову партію і відмежовуються від "Опозиційної платформи - За життя".

Європейський союз протягом літа відкриється для в’їзду для туристів, щеплених вакцинами від коронавірусу, затвердженими Європейським агентством з лікарських засобів (EMA).

Глава МЗС Ірану Мохаммад Джавад Заріф визнав, що іранські військові від початку знали, що це вони збили літак "Міжнародних авіаліній України", але вимагали приховувати цей факт.

Прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький скликає термінове засідання глав урядів Вишеградської четвірки через поведінку Росії.

Сину колишнього першого заступника секретаря РНБО Ігорю Гладковському вручили обвинувальний акт.

Російська Федерація оголосила "persona non grata" ще одного співробітника посольства України в Москві.

Екскандидат від "Голосу" на мерських виборах у Києві, один з фронтменів партії і телеведучий Сергій Притула заявив, що хоче стати новим керівником партії.