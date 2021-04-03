Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Семенченко перевезли из больницы в изолятор СБУ

Суббота, 3 апреля 2021, 19:56

Бывшего нардепа Семена Семенченко, арестованного по делу частной военной компании, перевели из больницы в СИЗО СБУ.

Источник: Семенченко, которого в Facebook цитирует его жена Наталка Музыка

Прямая речь: "Сегодня выписался и уже в СИЗО СБУ".

Детали: В сообщении указано, что информацию Семенченко передал во время апелляционного заседания 1 апреля.

Бывший нардеп также рассказал, что он был госпитализирован с диагнозом "мерцательная аритмия".

Напомним:

  • В деле о незаконном создании частной военной компании суд арестовал на 2 месяца экс-командира добровольческого батальона "Донбасс" и нардепа парламента 8 созыва Семена Семенченко без альтернативы залога.
  • 27 марта Семена Семенченко госпитализировали из-за ухудшения самочувствия и к нему не пускали защитников.

Украинская правда
Темы: СеменченкоСБУ


powered by lun.ua
Главное сегодня

видеоРФ стягивает к границе с Украиной артиллерию – расследователи

В Молдове похитили украинского судью Чауcа

Война на Донбассе: в субботу возле Шумов погиб боец ​​Вооруженных сил

фотоАзербайджан нашел доказательства обстрела своей территории российскими ракетами

Над организацией встречи Зеленского и Байдена активно работают – Маркарова

Украина и 5 стран НАТО проведут совместные учения Cossack Mace-2021

Все новости...
Семенченко
Фигуранты "ЧВК Семенченко": СБУ знала о существовании организации и должна была предоставить куратора
Существовала ли "ЧВК Семенченко"? Что говорят материалы следствия и подозреваемые
За два месяца до обысков на "ЧВК Семенченко" ее "сдал" один из членов
Последние новости
20:58
Протесты в Мьянме: погибли по меньшей мере 550 человек, сотни пропали без вести
20:39
видеоРФ стягивает к границе с Украиной артиллерию – расследователи
19:56
Семенченко перевезли из больницы в изолятор СБУ
19:19
В Молдове похитили украинского судью Чауcа
18:37
SkyUp разрешили летать из Львова в Баку вместо МАУ
18:29
Кулеба доложил главе ОБСЕ об обострении на Донбассе и наращивание войск РФ
18:23
Шмыгаль объяснил причины перевыполнения бюджета по доходам от таможни и налоговой
18:06
Война на Донбассе: в субботу возле Шумов погиб боец ​​Вооруженных сил
17:58
Охрану границы с РФ и Беларусью усилят дронами
17:38
фотоАзербайджан нашел доказательства обстрела своей территории российскими ракетами
Все новости...