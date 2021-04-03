Семенченко перевезли из больницы в изолятор СБУ
Суббота, 3 апреля 2021, 19:56
Бывшего нардепа Семена Семенченко, арестованного по делу частной военной компании, перевели из больницы в СИЗО СБУ.
Источник: Семенченко, которого в Facebook цитирует его жена Наталка Музыка
Прямая речь: "Сегодня выписался и уже в СИЗО СБУ".
Детали: В сообщении указано, что информацию Семенченко передал во время апелляционного заседания 1 апреля.
Бывший нардеп также рассказал, что он был госпитализирован с диагнозом "мерцательная аритмия".
Напомним:
- В деле о незаконном создании частной военной компании суд арестовал на 2 месяца экс-командира добровольческого батальона "Донбасс" и нардепа парламента 8 созыва Семена Семенченко без альтернативы залога.
- 27 марта Семена Семенченко госпитализировали из-за ухудшения самочувствия и к нему не пускали защитников.
Украинская правда