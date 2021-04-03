Семенченко перевезли из больницы в изолятор СБУ

Бывшего нардепа Семена Семенченко, арестованного по делу частной военной компании, перевели из больницы в СИЗО СБУ.

Источник: Семенченко, которого в Facebook цитирует его жена Наталка Музыка

Прямая речь: "Сегодня выписался и уже в СИЗО СБУ".

Детали: В сообщении указано, что информацию Семенченко передал во время апелляционного заседания 1 апреля.

Бывший нардеп также рассказал, что он был госпитализирован с диагнозом "мерцательная аритмия".

Напомним: