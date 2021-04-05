В Кремле заявили, что "глубоко сожалеют" о разрыве связей с Украиной
Понедельник, 5 апреля 2021, 13:01
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя новые санкции Киева, в том числе против Россотрудничества, заявил, что якобы места для взаимности в отношениях Украины и России скоро не останется и это плохо для Кремля.
Источник: ТАСС со ссылкой на слова Пескова
Прямая речь Пескова: "Мы скоро, наверное, с Украиной уже дойдем до такого уровня взаимоотношений, что для взаимности больше не останется места - ни для первых шагов, ни для шагов на основе взаимности.
Мы разорвем вообще все, что есть. Это плохо".
Детали: Он добавил, что такие новости можно воспринимать "только с глубоким сожалением".
Песков угрожает "принципом взаимности" в ответ на санкции.
Предыстория:
- 2 апреля на заседании СНБО ввели санкции против топ-десятки украинской контрабанды.
- В СНБО назвали топ-10 контрабандистов, против которых ввели санкции.
- После этого от работы отстранили более 100 работников Гостаможслужбы, среди которых – 17 руководителей таможен и таможенных постов.
- Президент Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны, предусматривающее ведение санкций против ряда российских компаний, среди которых Россотрудничество.