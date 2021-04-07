Наемники нарушали "тишину" из минометов и гранатометов – ООС

С начала суток российские оккупанты четыре раза нарушили режим прекращения огня.

Источник: сообщение штаба ООС

Детали: В частности, у Опытного враг открывал огонь из минометов 82-го калибра.

У населенных пунктов Гнутово, Широкино и Водяное, что на Приазовье, боевики использовали гранатометы различных систем и стрелковое оружие.

Все нарушения были зафиксированы в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток".

Боевых потерь среди военнослужащих Вооруженных Сил Украины нет.

Обо всех фактах нарушений со стороны вооруженных формирований Российской Федерации украинская сторона СЦКК сообщила представителям ОБСЕ.

Напомним: