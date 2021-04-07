Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Наемники нарушали "тишину" из минометов и гранатометов – ООС

Среда, 7 апреля 2021, 19:12

С начала суток российские оккупанты четыре раза нарушили режим прекращения огня.

Источник: сообщение штаба ООС

Детали: В частности, у Опытного враг открывал огонь из минометов 82-го калибра.

У населенных пунктов Гнутово, Широкино и Водяное, что на Приазовье, боевики использовали гранатометы различных систем и стрелковое оружие.

Все нарушения были зафиксированы в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток".

Боевых потерь среди военнослужащих Вооруженных Сил Украины нет.

Обо всех фактах нарушений со стороны вооруженных формирований Российской Федерации украинская сторона СЦКК сообщила представителям ОБСЕ.

Напомним:

  • Темой внеочередного экстренного заседания ТКГ станет возвращение к соблюдению режима прекращения огня и соответствующих договоренностей между сторонами ТКГ от 22 июля 2020 года.

Украинская правда
Темы: ООСОбъединенные силы на ДонбассеДонбасс


powered by lun.ua
Главное сегодня

Витренко написал заявление об увольнении – источники

Еще две области оказались в "красной" зоне

Регулятор ЕС подтвердил новый побочный эффект AstraZeneca, но настаивает на преимуществах вакцины

В столичном метро на время локдауна меняют график движения

ТКГ собралась на экстренное заседание

Брата Вовка отстранили от работы в Службе внешней разведки

Все новости...
ООС
Война на Донбассе: 14 обстрелов в сутки, двое погибших
Боевики передали Украине тело ранее пропавшего бойца
Стало известно имя убитого возле Невельского военного
Последние новости
19:37
Митинг против карантина в Запорожье закончился открытием дела
19:23
Витренко написал заявление об увольнении – источники
19:20
Шмыгаль заметил переход сайта НАТО на украинский язык с опозданием на 12 лет
19:12
Наемники нарушали "тишину" из минометов и гранатометов – ООС
19:11
Степанов: Первые дозы вакцины Pfizer ожидаем в мае-июне
18:53
Глава военного комитета НАТО приехал в Украину
18:52
В марте украинскую регистрацию получили почти 35 тысяч подержанных иномарок – ассоциация
18:40
В Навального обнаружили две грыжи, начали неметь руки
18:38
Еще две области оказались в "красной" зоне
18:21
В Британии людям до 30 лет рекомендуют не вакцинироваться AstraZeneca
Все новости...