Наемники нарушали "тишину" из минометов и гранатометов – ООС
Среда, 7 апреля 2021, 19:12
С начала суток российские оккупанты четыре раза нарушили режим прекращения огня.
Источник: сообщение штаба ООС
Детали: В частности, у Опытного враг открывал огонь из минометов 82-го калибра.
У населенных пунктов Гнутово, Широкино и Водяное, что на Приазовье, боевики использовали гранатометы различных систем и стрелковое оружие.
Все нарушения были зафиксированы в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток".
Боевых потерь среди военнослужащих Вооруженных Сил Украины нет.
Обо всех фактах нарушений со стороны вооруженных формирований Российской Федерации украинская сторона СЦКК сообщила представителям ОБСЕ.
Напомним:
- Темой внеочередного экстренного заседания ТКГ станет возвращение к соблюдению режима прекращения огня и соответствующих договоренностей между сторонами ТКГ от 22 июля 2020 года.
Украинская правда