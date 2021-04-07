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Военный ВСУ получил ранение в результате вражеского обстрела

Среда, 7 апреля 2021, 23:13

В результате обстрела вооруженных формирований РФ один украинский военный получил осколочное ранение.

Источник: Оперативно-тактические группировки "Восток" в Facebook

Детали: По позициям ВСУ российские наемники били с минометов. Раненому воину оказали первую помощь и оперативно направили в лечебное учреждение.

На обстрел российско-оккупационных войск украинские защитники открыли огонь в ответ.

О действиях вооруженных формирований Российской Федерации сообщили представителям ОБСЕ через украинскую сторону Общего центра контроля и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон.

Напомним:

  • Трехсторонняя контактная группа по урегулированию ситуации на Донбассе экстренно собралась 7 апреля.
  • Спикер украинской делегации в Трехсторонний контактной группе Алексей Арестович заявил, что во время заседания ТКГ стороны подтвердили приверженность к соблюдению режима "тишины", однако документально так и не зафиксировали эту позицию из-за России и представителей ОРДЛО.

Украинская правда
Темы: ООСОбъединенные силы на Донбассе


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