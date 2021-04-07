Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Военный ВСУ получил ранение в результате вражеского обстрела

Среда, 7 апреля 2021, 23:13
Военный ВСУ получил ранение в результате вражеского обстрела

В результате обстрела вооруженных формирований РФ один украинский военный получил осколочное ранение.

Источник: Оперативно-тактические группировки "Восток" в Facebook

Детали: По позициям ВСУ российские наемники били с минометов. Раненому воину оказали первую помощь и оперативно направили в лечебное учреждение.

На обстрел российско-оккупационных войск украинские защитники открыли огонь в ответ.

О действиях вооруженных формирований Российской Федерации сообщили представителям ОБСЕ через украинскую сторону Общего центра контроля и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон.

Напомним:

  • Трехсторонняя контактная группа по урегулированию ситуации на Донбассе экстренно собралась 7 апреля.
  • Спикер украинской делегации в Трехсторонний контактной группе Алексей Арестович заявил, что во время заседания ТКГ стороны подтвердили приверженность к соблюдению режима "тишины", однако документально так и не зафиксировали эту позицию из-за России и представителей ОРДЛО.

Украинская правда

"Украинская правда" в Threads

Темы: ООСОбъединенные силы на Донбассе
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Бои за Марьинку продолжаются, ВСУ находятся в пределах админграниц города - Штупун

картаПогода до 29 декабря: в Украине потеплеет до +10, но местами будет дождик

Командование внесло запрос на мобилизацию 500 тыс. военных – Арахамия

На Банковой раскрыли, о чем могут говорить Зеленский и Орбан

Пропагандиста из РФ, который призывал топить украинских детей, отравили – источник

инфографикаУкраинцы выбрали бы Чорновола, а не Кравчука, если бы сейчас оказались в 1991-м − КМИС

Все новости...
ООС
На Донбассе погиб командир отряда оккупантов "Ахмат" – РосСМИ
На Донбассе РФ активно атакует, 10 нападений отбиты – сводка штаба ООС
Украинские защитники отбили 9 атак врага, уничтожили вертолет и 19 танков – ООС
Последние новости
19:39
Генштаб: На Авдеевском направлении отражено 32 атаки, на Марьинском ВСУ сдерживают врага
19:35
МИД Чехии: Если Украина упадет, мы столкнемся с РФ на наших границах
19:21
Британский миллиардер Рэтклифф завершил покупку 25% акций ФК "Манчестер Юнайтед"
19:16
Навального нашли в колонии за полярным кругом: "максимальная изоляция от мира"
18:55
Россияне запустили с Черного моря "Шахеды"
18:50
Бои за Марьинку продолжаются, ВСУ находятся в пределах админграниц города - Штупун
18:25
Байден убежден, что президенты США могут подлежать уголовному преследованию
18:14
В центробанке России готовятся к ужесточению санкций
17:59
Папа Римский на рождественской мессе попросил о мире, в том числе в Украине
17:53
фото, видеоЛукашенко прилетел к Путину и угрожает Украине "крахом"
Все новости...
Реклама: