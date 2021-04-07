Военный ВСУ получил ранение в результате вражеского обстрела

В результате обстрела вооруженных формирований РФ один украинский военный получил осколочное ранение.

Источник: Оперативно-тактические группировки "Восток" в Facebook

Детали: По позициям ВСУ российские наемники били с минометов. Раненому воину оказали первую помощь и оперативно направили в лечебное учреждение.

На обстрел российско-оккупационных войск украинские защитники открыли огонь в ответ.

О действиях вооруженных формирований Российской Федерации сообщили представителям ОБСЕ через украинскую сторону Общего центра контроля и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон.

Напомним: