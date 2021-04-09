В мире обнаружили более 730 тысяч больных COVID-19 — больше всего с января

За сутки 7 апреля в мире зафиксировали 737 425 новых случаев COVID-19. Последний раз столь высокий показатель регистрировали 15 января, когда было 762,6 тысяч больных в сутки.

Источник: Worldometers

Детали: В частности, в Индии - 131 893 новых случаев, в Бразилии - 89 293, в США - 80 161.

Кроме того, в первую пятерку стран с наибольшим количеством новых больных принадлежит Турция (55 941) и Польша (27 887).

Украина с 19 419 больными находится на 9 месте в мире - между Ираном (22 586) и Италией (17 221). Среди европейских стран Украина - на третьем месте.

Умерли за сутки 13 827 человек.

Болеют 23,2 млн человек, однако выздоровели - 108,3 млн.

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Напомним: 7 апреля в Украине COVID-19 подтвердился у 19 419 человек. Госпитализировали 5 092 больных, умерли 464 пациента, выздоровели 10 032 человека.