Стрельба в поезде: одного офицера наказали, второго – арестовали
Одного участника стрельбы в поезде "Константиновка – Киев" привлекли к административной ответственности, другого отправили под стражу на 60 дней.
Источник: Специализированная прокуратура в военной и оборонной сфере объединенных сил в Facebook
Детали: Да, одного офицера спецсвязи признали виновным в совершении административных правонарушений, в том числе в халатном отношении к военной службе при исполнении служебных обязанностей по доставке корреспонденции в установленные сроки; бездеятельности во время совершения правонарушения подчиненным; распитии алкогольных напитков и непринятие мер для отстранения от обязанностей военной службы нетрезвого лица. За такие нарушения ему назначили 20 суток ареста на гауптвахте.
Другому офицеру, который подозревается в хулиганстве, угрозе или насилии сотруднику правоохранительного органа, суд назначил меру пресечения в виде содержания под стражей на 60 суток, без определения размера залога.
Следствие по факту совершения офицером спецсвязи стрельбы в электропоезде продолжается.
Предыстория:
- 6 апреля "Укрзализныця" сообщила, что в вагоне поезда №126 сообщением Константиновка - Киев двое военнослужащих открыли огонь из табельного оружия. Отмечалось, что злоумышленников сняли с поезда, никто не пострадал, но поезд задерживается.
- Национальная полиция позже сообщила подробности происшествия: двое военных закрылись в купе поезда, стреляли из огнестрельного оружия и угрожали правоохранителям. К операции привлекли спецназовцев КОРД и задержали вооруженных мужчин. Правоохранители открыли уголовное производство
- Огнестрельное оружие в купе поезда № 126 сообщением Константиновка - Киев применили военнослужащие Главного управления правительственной фельдъегерской связи Госспецсвязи, сейчас они освобождены от занимаемых должностей.