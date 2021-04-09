Ляшко назвал область, которая следующей может выйти из "красной" зоны

Следующей выйти из "красной" зоны эпидопасности может Закарпатская область.

Источник: главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко в Facebook

Прямая речь: "Следующая на очереди, надеюсь, Закарпатская область, которая может выйти из" красного "уровня эпидопасности уже в ближайшие дни".

Детали: Ляшко отметил, что введение "красной" зоны на Прикарпатье продемонстрировало положительный результат – область вышла из сурового уровня эпидемической опасности. В частности, там стабилизировались показатели госпитализации. На данный момент же загруженность "ковидних" коек составляет 38% против 63% ранее.

Что предшествовало: На заседании Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций решили ввести "красный" уровень эпидопасности в Харьковской области и отменить в Ивано-Франковской.

Закарпатье находится в "красной" зоне с 5 марта.