На Донбассе гибридные войска РФ осуществили 5 обстрелов, ранен боец ВСУ
В течение текущих суток, 1 мая, на Донбассе зафиксировали 5 нарушений режима прекращения огня со стороны российско-оккупационных вооруженных формирований, один украинский воин получил ранения.
Источник: вечерняя сводка штаба ООС
Детали: В штабе отмечают, что неподалеку населенных пунктов Пески и Шумы боевики открывали огонь из запрещенных минскими договоренностями минометов 82-го калибра, а у поселка Южное - еще и из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.
Вблизи населенного пункта Новгородское противник вел обстрел со станковых противотанковых и автоматических станковых гранатометов.
В районе населенного пункта Водяное, применив беспилотный летательный аппарат, российско-оккупационные войска сбросили осколочные гранаты ВОГ-17 на позиции украинских военных.
Обо всех фактах нарушений со стороны российско-оккупационных войск Украинская сторона СЦКК сообщила представителям ОБСЕ.
Дословно: "В результате вражеского огня один военнослужащий из состава Объединенных сил получил ранения. Воину оперативно оказали медицинскую помощь и доставили в лечебное учреждение. Состояние здоровья раненого - удовлетворительное.
На обстрелы противника наши защитники открывали ответный огонь".
Напомним: Информация о военном, который был ранен 1 мая, появилась еще в утренней сводке в субботу.