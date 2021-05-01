На Донбассе гибридные войска РФ осуществили 5 обстрелов, ранен боец ВСУ

В течение текущих суток, 1 мая, на Донбассе зафиксировали 5 нарушений режима прекращения огня со стороны российско-оккупационных вооруженных формирований, один украинский воин получил ранения.

Источник: вечерняя сводка штаба ООС

Детали: В штабе отмечают, что неподалеку населенных пунктов Пески и Шумы боевики открывали огонь из запрещенных минскими договоренностями минометов 82-го калибра, а у поселка Южное - еще и из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.

Вблизи населенного пункта Новгородское противник вел обстрел со станковых противотанковых и автоматических станковых гранатометов.

В районе населенного пункта Водяное, применив беспилотный летательный аппарат, российско-оккупационные войска сбросили осколочные гранаты ВОГ-17 на позиции украинских военных.

Обо всех фактах нарушений со стороны российско-оккупационных войск Украинская сторона СЦКК сообщила представителям ОБСЕ.

Дословно: "В результате вражеского огня один военнослужащий из состава Объединенных сил получил ранения. Воину оперативно оказали медицинскую помощь и доставили в лечебное учреждение. Состояние здоровья раненого - удовлетворительное.

На обстрелы противника наши защитники открывали ответный огонь".

Напомним: Информация о военном, который был ранен 1 мая, появилась еще в утренней сводке в субботу.