Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Новости 19 мая: присяга и российский паспорт Аксенова, социология харьковских выборов

Среда, 19 мая 2021, 21:31
Новости 19 мая: присяга и российский паспорт Аксенова, социология харьковских выборов

Аксенов принес присягу нардепа под крики: "Ганьба", Харьковчане ответили, кого видят преемником Кернеса, — актуальные новости 19 мая.

О присяге и российском паспорте Аксенова

В Верховной Раде принес присягу нардепа бывший мэр Доброполья Андрей Аксенов, который поддерживал идею незаконных референдумов и имеет российский паспорт.

Аксенов заявил, что наличие у него российского гражданства можно доказать, только увидев соответствующий паспорт.

При этом СБУ не располагает информацией о наличии у народного депутата Андрея Аксенова паспорта гражданина России.

О социологии харьковских выборов

По результатам опроса среди харьковчан следующим мэром они видят представителя партии покойного мэра Геннадия Кернеса - секретаря горсовета, который сейчас исполняет обязанности городского головы, Игоря Терехова.

О других важных новостях

Послы стран Европейского Союза приняли решение разрешить въезд гражданам третьих стран, прошедших полный курс вакцинации от коронавируса.

Центральная избирательная комиссия во время своего заседания в среду составила новый протокол по результатам выборов в округе №87, признав, что кандидата от "Слуги народа" Василий Вирастюк набрал больше всех голосов.

В Верховную Раду поступило представление от фракции "Слуга народа" о назначении министром здравоохранения главного санитарного врача страны Виктора Ляшко.

Граждан Украины, которые едут в Польшу на работу, будут вакцинировать от коронавируса на границе препаратом Johnson & Johnson, который требует только одного укола.

20 мая в 12:00 состоится пресс-конференция президента Владимира Зеленского.

В МИД России, комментируя заявление госсекретаря США Энтони Блинкена о нарушениях России в Крыму, напомнили об Афганистане и предложили "извиниться за Хиросиму".

Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Эстонии Кая Каллас подписали совместное заявление о поддержке вступления Украины в ЕС.

"Украинская правда" в Threads

Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Навального нашли в колонии за полярным кругом: "максимальная изоляция от мира"

Бои за Марьинку продолжаются, ВСУ находятся в пределах админграниц города - Штупун

фото, видеоЛукашенко прилетел к Путину и угрожает Украине "крахом"

Командование внесло запрос на мобилизацию 500 тыс. военных – Арахамия

На Банковой раскрыли, о чем могут говорить Зеленский и Орбан

Пропагандиста из РФ, который призывал топить украинских детей, отравили – источник

Все новости...
Последние новости
20:59
Депутат Черкасского горсовета получил 5 лет: оправдывал РФ в разговорах с родственниками
20:59
фотоВ центре Киева пассажир Porsche открыл "пьяную" стрельбу: его задержану
20:42
Оккупанты теряют возле Авдеевки до 400 человек в день – Силы обороны
20:37
обновленоРоссияне запускали с Черного моря "Шахеды"
20:29
На Тернопольщине открыли движение по отремонтированному мосту на трассе международного значения
20:14
В Одесской области задержали "шутников", которые сняли работу ПВО в воскресенье
20:13
Зеленский после 5 сбитых самолетов за неделю: Каждый летчик РФ должен сделать выбор
19:56
инфографикаПредприниматели получили еще 3 миллиарда по программе кредитов под 5-7-9%
19:39
Генштаб: На Авдеевском направлении отражено 32 атаки, на Марьинском ВСУ сдерживают врага
19:35
МИД Чехии: Если Украина упадет, мы столкнемся с РФ на наших границах
Все новости...
Реклама: