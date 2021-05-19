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Новини 19 травня: присяга та російський паспорт Аксьонова, соціологія харківських виборів

Середа, 19 травня 2021, 21:31
Новини 19 травня: присяга та російський паспорт Аксьонова, соціологія харківських виборів

Аксьонов склав присягу нардепа під крики: "Ганьба", Харків'яни відповіли, кого бачать наступником Кернеса, — актуальні новини 19 травня.

Про присягу Аксьонова 

У Верховній Раді склав присягу нардепа колишній мер Добропілля Андрій Аксьонов, який має російський паспорт і підтримував ідею незаконних референдумів. 

Аксьонов заявив, що наявність в нього російського громадянства можна довести, лише побачивши відповідний паспорт.

При цьому СБУ не має інформації про наявність у народного депутата паспорта громадянина Росії.

Про соціологію харківських виборів

За результатами опитування серед харків'ян наступним мером вони бачать представника партії покійного мера Геннадія Кернеса - секретаря міськради, який наразі виконує обов'язки міського голови, Ігоря Терехова. 

Про інші важливі новини

Посли країн Європейського союзу схвалили рішення дозволити в’їзд громадянам третіх країн, які пройшли повний курс вакцинації від коронавірусу.

Центральна виборча комісія під час свого засідання у середу склала новий протокол за результатами виборів в окрузі №87, визнавши, що кандидата від "Слуги народу" Василь Вірастюк набрав найбільше голосів.

До Верховної Ради надійшло подання від фракції "Слуга народу" про призначення міністром охорони здоров'я головного санлікаря країни Віктора Ляшка.

Громадян України, які їдуть до Польщі працювати, вакцинуватимуть від коронавірусу на кордоні препаратом Johnson & Johnson, який вимагає тільки одного уколу.

20 травня о 12:00 відбудеться пресконференція президента Володимира Зеленського.

У МЗС Росії, коментуючи заяву держсекретаря США Ентоні Блінкена про порушення Росії в Криму, нагадали про Афганістан і запропонували "вибачитися за Хіросіму".

Президент України Володимир Зеленський та прем’єр-міністр Естонії Кая Каллас підписали спільну заяву щодо підтримки вступу України до ЄС.

"Українська правда" у Threads

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