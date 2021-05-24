Глава Ryanair: Посадка в Минске - государственное похищения, на борту могли быть КГБисты
Исполнительный директор ирландской лоукост-авиакомпании Ryanair Майкл О'Лири заявил, что принудительная посадка рейса Афины – Вильнюс в Беларуси была "угоном, спонсируемым государством".
Источник: О'Лири в интервью радиостанции Newstalk, "Европейская правда"
Прямая речь: "Это был случай угона самолета, спонсируемого государством... пиратство, спонсируемое государством.
Я не могу много говорить об этом, потому что ЕС и НАТО сейчас этим занимаются. Мы опрашиваем нашу команду, которая выполнила феноменальную работу, чтобы забрать самолет и почти всех пассажиров из Минска через шесть часов".
Детали: По словам О'Лири, на борту самолета, вероятно, находились агенты Комитета госбезопасности Беларуси.
"Похоже, власти намеревались забрать журналиста и его попутчицу... Мы считаем, что в аэропорту высадились и несколько агентов КГБ", - сказал он.
О'Лири добавил, что подобный инцидент произошел с европейской авиакомпанией впервые.
Он сказал, что инцидент "очень страшный" для пассажиров и экипажа, поскольку их держали под вооруженной охраной, а их сумки обыскивали.
Министр иностранных дел Ирландии Саймон Коуэн также сказал: "5-6 человек покинули самолет, но только один из них был арестован – можно предположить, что остальные были агентами спецслужб".
Как стало известно, с Романом Протасевичем задержали и его девушку Софию Сапегу, которая является гражданкой РФ.
Предыстория:
- 23 мая в Беларуси хитростями посадили самолет "Ryanair" и задержали оппозиционера, основателя NEXTA Романа Протасевича. Беларусь подняла истребители, чтобы посадить в Минске самолет Ryanair, на котором находился оппозиционер.
- В Европе осудили вынужденную посадку в Минске самолета Афины – Вильнюс и задержание белорусского оппозиционера. Евросовет обсудит это в понедельник. В Евросоюзе не исключают усиления санкций в отношении Беларуси. В НАТО считают, что инцидент требует международного расследования.
- США требуют освободить Протасевича и предлагают провести заседание Международной организации гражданской авиации (ICAO) по Беларуси. Авиакомпании уже начали облетать территорию Беларуси, не дожидаясь официальных решений.
- Украина и другие страны призвали Беларусь освободить Протасевича. Польша и Литва назвали вынужденную посадку в Минске самолета Афины – Вильнюс актом государственного терроризма.
- Протасевичу в Беларуси грозит смертная казнь путем расстрела. Протасевич писал близким, что перед вылетом из Афин его выслеживал подозрительный человек.
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