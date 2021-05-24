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Глава Ryanair: Посадка в Минске - государственное похищения, на борту могли быть КГБисты

Понедельник, 24 мая 2021, 12:28

Исполнительный директор ирландской лоукост-авиакомпании Ryanair Майкл О'Лири заявил, что принудительная посадка рейса Афины – Вильнюс в Беларуси была "угоном, спонсируемым государством".

Источник: О'Лири в интервью радиостанции Newstalk, "Европейская правда"

Прямая речь: "Это был случай угона самолета, спонсируемого государством... пиратство, спонсируемое государством.

Я не могу много говорить об этом, потому что ЕС и НАТО сейчас этим занимаются. Мы опрашиваем нашу команду, которая выполнила феноменальную работу, чтобы забрать самолет и почти всех пассажиров из Минска через шесть часов".

Детали: По словам О'Лири, на борту самолета, вероятно, находились агенты Комитета госбезопасности Беларуси. 

"Похоже, власти намеревались забрать журналиста и его попутчицу... Мы считаем, что в аэропорту высадились и несколько агентов КГБ", - сказал он.

О'Лири добавил, что подобный инцидент произошел с европейской авиакомпанией впервые.

Он сказал, что инцидент "очень страшный" для пассажиров и экипажа, поскольку их держали под вооруженной охраной, а их сумки обыскивали.

Министр иностранных дел Ирландии Саймон Коуэн также сказал: "5-6 человек покинули самолет, но только один из них был арестован – можно предположить, что остальные были агентами спецслужб".

Как стало известно, с Романом Протасевичем задержали и его девушку Софию Сапегу, которая является гражданкой РФ.

Предыстория: 

Знать больше: Терроризм от Лукашенко: чем грозит диктатору Ryanair-конфликт с Западом

Темы: БеларусьЛукашенкоавиатерроризм


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