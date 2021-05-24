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Глава Ryanair: Посадка в Мінську – державне викрадення, на борту могли бути КДБісти

Понеділок, 24 травня 2021, 12:28

Виконавчий директор ірландської лоукост-авіакомпанії Ryanair Майкл О'Лірі заявив, що примусова посадка рейсу Афіни – Вільнюс у Білорусі була "викраденням, спонсорованим державою".

Джерело: О'Лірі в інтерв'ю радіостанції Newstalk, "Європейська правда"

Пряма мова: "Це був випадок викрадення літака, що спонсорується державою... піратство, що спонсорується державою.

Я не можу багато говорити про це, тому що ЄС і НАТО зараз цим займаються. Ми опитуємо нашу команду, яка виконала феноменальну роботу, щоб забрати літак і майже всіх пасажирів з Мінська через 6 годин".

Деталі: За словами О'Лірі, на борту літака, імовірно, перебували агенти Комітету держбезпеки Білорусі. 

"Схоже, влада мала намір забрати журналіста і його попутника... Ми вважаємо, що в аеропорту висадилися і кілька агентів КДБ", - сказав він.

О'Лірі додав, що подібний інцидент стався з європейської авіакомпанією вперше.

Він сказав, що інцидент "дуже страшним" для пасажирів і екіпажу, оскільки їх тримали під озброєною охороною, а їхні сумки обшукували.

Міністр закордонних справ Ірландії Саймон Ковені також сказав: "5-6 осіб покинули літак, але лише один із них був заарештований – можна припустити, що інші були агентами спецслужб". 

Як стало відомо, з Романом Протасевичем затримали і його дівчину Софію Сапегу, яка є громадянкою РФ.

Передісторія: 

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Теми: БілорусьЛукашенкоавіатероризм


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