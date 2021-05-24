Глава Ryanair: Посадка в Мінську – державне викрадення, на борту могли бути КДБісти
Виконавчий директор ірландської лоукост-авіакомпанії Ryanair Майкл О'Лірі заявив, що примусова посадка рейсу Афіни – Вільнюс у Білорусі була "викраденням, спонсорованим державою".
Джерело: О'Лірі в інтерв'ю радіостанції Newstalk, "Європейська правда"
Пряма мова: "Це був випадок викрадення літака, що спонсорується державою... піратство, що спонсорується державою.
Я не можу багато говорити про це, тому що ЄС і НАТО зараз цим займаються. Ми опитуємо нашу команду, яка виконала феноменальну роботу, щоб забрати літак і майже всіх пасажирів з Мінська через 6 годин".
Деталі: За словами О'Лірі, на борту літака, імовірно, перебували агенти Комітету держбезпеки Білорусі.
"Схоже, влада мала намір забрати журналіста і його попутника... Ми вважаємо, що в аеропорту висадилися і кілька агентів КДБ", - сказав він.
О'Лірі додав, що подібний інцидент стався з європейської авіакомпанією вперше.
Він сказав, що інцидент "дуже страшним" для пасажирів і екіпажу, оскільки їх тримали під озброєною охороною, а їхні сумки обшукували.
Міністр закордонних справ Ірландії Саймон Ковені також сказав: "5-6 осіб покинули літак, але лише один із них був заарештований – можна припустити, що інші були агентами спецслужб".
Як стало відомо, з Романом Протасевичем затримали і його дівчину Софію Сапегу, яка є громадянкою РФ.
Передісторія:
- 23 травня у Білорусі хитрощами посадили літак "Ryanair" і затримали опозиціонера, засновника NEXTA Романа Протасевича. Білорусь підняла винищувачі, щоби посадити у Мінську літак Ryanair.
- У Європі засудили вимушену посадку у Мінську літака Афіни – Вільнюс і затримання білоруського опозиціонера. Єврорада обговорить це у понеділок. У Євросоюзі не виключають посилення санкцій щодо Білорусі. У НАТО вважають, що інцидент вимагає міжнародного розслідування.
- США вимагають звільнити Протасевича і пропонують провести засідання Міжнародної організації цивільної авіації (ICAO) щодо Білорусі. Авіакомпанії вже почали облітати територію Білорусі, не чекаючи офіційних рішень.
- Україна та інші країни закликали Білорусь звільнити Протасевича. Польща та Литва назвали вимушену посадку у Мінську літака Афіни – Вільнюс актом державного тероризму.
- Протасевичу в Білорусі загрожує смертна кара шляхом розстрілу. Протасевич писав близьким, що перед вильотом з Афін його вистежував підозрілий чоловік.
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