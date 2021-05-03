Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Жителя Полтавщины подозревают в нападении на журналиста

Понедельник, 3 мая 2021, 14:26

На Полтавщине полицейские сообщили мужчине о подозрении за нанесение телесных повреждений журналисту в Кременчуге 5 марта.

Источник: полиция Полтавской области

Детали: В полицию области 5 марта обратился 41-летний журналист и сообщил, что во время профессиональной деятельности в городе Кременчуг ему нанес телесные повреждения неизвестный мужчина.

В процессе расследования установлено, что в тот день потерпевший фиксировал незаконное занятие рыбным промыслом на реке Днепр. При осуществлении журналистской деятельности один из мужчин, который предположительно причастен к браконьерству, причинил потерпевшему телесные повреждения.

В ходе расследования уголовного производства с правовой квалификацией части 2 статьи 345-1 (Угроза или насилие в отношении журналиста) Уголовного кодекса Украины, следователями полиции установлено лицо, причастное к совершенному и обстоятельства происшествия. Подозреваемый – 38-летний местный житель.

Материалы досудебного расследования в ближайшее время будут направлены в суд. В случае доказательства вины судом подозреваемому грозит ограничение или лишение свободы на срок до пяти лет.

Украинская правда
Темы: Полтавская областьСМИ


powered by lun.ua
Главное сегодня

Зеленский в Польше подписал декларацию 5 стран

"Слуги" хотят упростить оформление паспортов для жителей ОРДЛО

Еврокомиссия предлагает разрешить въезд в ЕС вакцинированным туристам

Количество случаев COVID в Украине минимум вдвое выше официального – опрос

фотоНа Закарпатье распространяли провокационные листовки с ошибкой

Индийский вариант коронавируса добрался до Польши

Все новости...
Полтавская область
#СтежкамиУкраїни. 5 маршрутов для путешествий на длинные выходные
Очередная область оказалась в "красной" зоне
МИД назвал провокацией акт вандализма на Полтавщине, который обеспокоил Болгарию
Последние новости
14:26
Жителя Полтавщины подозревают в нападении на журналиста
13:57
Президент Литвы пообещал способствовать деоккупации территорий Украины
13:48
Зеленский в Польше подписал декларацию 5 стран
13:39
Карантинные ограничения спровоцировали бум онлайн-продаж – отчет ООН
13:30
Британия принимает первую личную встречу министров G7 от начала пандемии
13:18
"Слуги" хотят упростить оформление паспортов для жителей ОРДЛО
12:50
Еврокомиссия предлагает разрешить въезд в ЕС вакцинированным туристам
12:41
"Метинвесту" Ахметова готовы дать разрешение выкупить Днепровский меткомбинат
12:22
Количество случаев COVID в Украине минимум вдвое выше официального – опрос
12:08
"Путин не партнер": в Германии призвали ЕС занять четкую позицию в отношении России
Все новости...