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Жителя Полтавщины подозревают в нападении на журналиста

Понедельник, 3 мая 2021, 14:26
Жителя Полтавщины подозревают в нападении на журналиста

На Полтавщине полицейские сообщили мужчине о подозрении за нанесение телесных повреждений журналисту в Кременчуге 5 марта.

Источник: полиция Полтавской области

Детали: В полицию области 5 марта обратился 41-летний журналист и сообщил, что во время профессиональной деятельности в городе Кременчуг ему нанес телесные повреждения неизвестный мужчина.

В процессе расследования установлено, что в тот день потерпевший фиксировал незаконное занятие рыбным промыслом на реке Днепр. При осуществлении журналистской деятельности один из мужчин, который предположительно причастен к браконьерству, причинил потерпевшему телесные повреждения.

В ходе расследования уголовного производства с правовой квалификацией части 2 статьи 345-1 (Угроза или насилие в отношении журналиста) Уголовного кодекса Украины, следователями полиции установлено лицо, причастное к совершенному и обстоятельства происшествия. Подозреваемый – 38-летний местный житель.

Материалы досудебного расследования в ближайшее время будут направлены в суд. В случае доказательства вины судом подозреваемому грозит ограничение или лишение свободы на срок до пяти лет.

Украинская правда

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Темы: Полтавская областьСМИ
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