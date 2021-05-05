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Об агрессии РФ и реформах - Госдеп опубликовал заявление к визиту Блинкена в Киев

Среда, 5 мая 2021, 23:52
Об агрессии РФ и реформах - Госдеп опубликовал заявление к визиту Блинкена в Киев

США в очередной раз подчеркнули, что поддерживают евроинтеграционные стремления Украины, следят за действиями России и приветствуют намерения Украины проводить реформы.

Источник: заявление Госдепартамента США

Детали: 6 мая госсекретарь Энтони Блинкен посетит Киев, где встретится с президентом Владимиром Зеленским, премьер-министром Денисом Шмыгалем и министром иностранных дел Дмитрием Кулебой.

В США заявили, что цель визита – подчеркнуть непоколебимую поддержку США суверенитета и территориальной целостности Украины в условиях постоянной агрессии России.

Заявление дипломатического ведомства состоит из четырех пунктов.

Первый касается американо-украинских отношений. В нем говорится, что США решительно поддерживают усилия Украины по достижению ее евроатлантических стремлений и построения процветающего, безопасного и демократического будущего для всех украинцев.

Далее в заявлении сосредоточились на российской агрессии. Вашингтон заявил о глубокой обеспокоенности из-за продолжающейся агрессии и риторики Кремля, включая присутствие войск РФ в оккупированному Крыму и возле украинских границ.

В Госдепе напомнили, что и в дальнейшем следят за ситуацией и координируют работу с украинскими чиновниками, НАТО и другими партнерами. Кроме того, ведомство приветствует мирные стремления Украины.

Дословно: "Крым – это Украина. Соединенные Штаты никогда не признают аннексию Россией Крымского полуострова. Мы призываем Россию вернуть Украине полный контроль над полуостровом.

Донбасс – это Украина. Россия должна выполнять свои обязательства по Минским соглашениям и добросовестно работать над прекращением конфликта на востоке Украины и восстановлением украинского суверенитета".

Детали: Отдельно остановились в Госдепе на реформах в Украине. Там подчеркнули важность развития целостных институтов и обеспечения подотчетного управления как государственными учреждениями, так и корпоративным сектором. Именно это, считают в США, является залогом евроатлантического будущего Украины.

Соединенные Штаты также поддерживают Украину, поскольку страна продолжает бороться с коррупцией и продвигать верховенство права и программу судебной реформы.

В Госдепе также напомнили, что предоставили Киеву с 2014 года помощи на сумму более 4,6 миллиарда долларов, в том числе в области безопасности.

Что предшествовало: Украинская власть ожидает, что во время визита государственного секретаря США Энтони Блинкена в Киев 5-6 мая будет идти речь об усилении политической и оборонной поддержки Украины.

Украинская правда

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Темы: СШАУкраина
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