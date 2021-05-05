В Лиге Чемпионов будет английский финал

Английский "Челси" пробился в финал Лиги Чемпионов. В матче 1/2 финала лондонский клуб со счетом 2:0 одолел мадридский "Реал".

Первый матч в Мадриде завершился вничью 1:1.

Матч прошел в Лондоне в среду 5 мая.

В стартовые 15-ть минут "Челси" и "Реал" по несколько раз проверяли голкиперов ударами со средней расстояния. Англичане даже забили гол, но рефери зафиксировал положение вне игры у Тимо Вернера, пробившего Тибо Куртуа. Ответ "Реала" произошел на 26-й минуте, но после удара Карима Бензема сейв выдал Эдуард Мэнди. За минуту "Челси" повел в счете.

Кай Хавертц выбежал один на один с Куртуа и после его удара мяч попадает в перекладину ворот, а на добивание головой сыграл Вернер - 1:0. Еще один удар Бензема за десять минут снова отбил Мэнди.

Второй тайм "Реал" в атаке провалил, но "Челси" имел моменты сделать счет разгромным. На 47-й минуте после удара Хавертца мяч попадает в перекладину ворот. На 53-й минуте Мейсон Маунт вышел один на один с Куртуа, и бельгийский вратарь снова спасает королевский клуб от пропущенного мяча. Через пару минут Хавертц имел уже третью возможность отличиться голом, но не сумел переиграть Куртуа.

На 63-й минуте вратарь "Реала" не дает забить Канте после выхода на свидание. В Мадрида в атаке и ничего особо упомянуть. Был удар Азара, который ногами отразил Мэнди.

На 85-й минуте Маунт ставит точку в этой игре. После паса от Кристиана Пулишича Маунт с нескольких метров пробивает во второй раз в этом игре Куртуа - 2:0.

В финале Лиги Чемпионов в Стамбул 29 мая будет английское дерби - "Манчестер Сити" - "Челси".