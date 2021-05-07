Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Допинг-тест: Спортивный арбитраж отклонил вторую апелляцию теннисистки Ястремской

Пятница, 7 мая 2021, 21:20
Допинг-тест: Спортивный арбитраж отклонил вторую апелляцию теннисистки Ястремской

Спортивный арбитражный суд отклонил вторую апелляцию украинской теннисистки Даяны Ястремской, которая оспаривает свою дисквалификацию из-за положительной пробы допинга.

Источник: пресс-служба Международной федерации тенниса

Дословно: "После решения председателя Независимого трибунала отклонить второе ходатайство об отмене временного отстранения, наложенного на нее 7 января 2021 года согласно статье 8.3.1 (c) Антидопинговой теннисной программы 2020 года, Даяна Ястремская (Украина) подала апелляцию это решение в Спортивный арбитражный суд (CAS). CAS отклонил эту апелляцию".

Детали: Таким образом Ястремская не будет иметь права участвовать в соревнованиях до окончательного решения ее дела.

Что предшествовало: В январе 2021 года украинская теннисистка Даяна Ястремская была временно отстранена от соревнований из-за положительного теста на допинг. В образце был обнаружен метаболит местеролона.

Сама Ястремская заявила, что никогда не употребляла препаратов, улучшающих работоспособность, или запрещенных веществ.

Украинская правда
Темы: спорт
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Правительство внесло в Раду законопроект об усовершенствовании мобилизации и воинского учета

Депутат Черкасского горсовета получил 5 лет: оправдывал РФ в разговорах с родственниками

фотоВ центре Киева пассажир Porsche открыл "пьяную" стрельбу: его задержану

Навального нашли в колонии за полярным кругом: "максимальная изоляция от мира"

Бои за Марьинку продолжаются, ВСУ находятся в пределах админграниц города - Штупун

фото, видеоЛукашенко прилетел к Путину и угрожает Украине "крахом"

Все новости...
спорт
Свитолина обыграла первую ракетку мира и вышла в полуфинал Уимблдона
Свитолина обыграла белоруску и во второй раз в карьере вышла в четвертьфинал Уимблдона
Женская сборная Украины по волейболу второй раз в истории выиграла Золотую Евролигу
Последние новости
22:50
Россияне запустили ударные БПЛА с юга
22:39
В Сирии от израильского авиаудара погиб командир "Корпуса стражей исламской революции"
22:36
Правительство внесло в Раду законопроект об усовершенствовании мобилизации и воинского учета
22:13
НОК выбрал лучших спортсменов года, среди них Ярослава Магучих
21:57
На границе с Польшей заблокированы три КПП, в очереди стоят более 4 тысяч грузовиков – ГПСУ
21:45
Кабмин внес в Раду законопроект об ответственности за нарушение лоббирования
21:28
Прибыль украинских банков с начала года достигла более 130 миллиардов
21:25
США обвинили Иран в атаке на танкер в Индийском океане
20:59
Депутат Черкасского горсовета получил 5 лет: оправдывал РФ в разговорах с родственниками
20:59
фотоВ центре Киева пассажир Porsche открыл "пьяную" стрельбу: его задержану
Все новости...
Реклама: