Допинг-тест: Спортивный арбитраж отклонил вторую апелляцию теннисистки Ястремской

Спортивный арбитражный суд отклонил вторую апелляцию украинской теннисистки Даяны Ястремской, которая оспаривает свою дисквалификацию из-за положительной пробы допинга.

Источник: пресс-служба Международной федерации тенниса

Дословно: "После решения председателя Независимого трибунала отклонить второе ходатайство об отмене временного отстранения, наложенного на нее 7 января 2021 года согласно статье 8.3.1 (c) Антидопинговой теннисной программы 2020 года, Даяна Ястремская (Украина) подала апелляцию это решение в Спортивный арбитражный суд (CAS). CAS отклонил эту апелляцию".

Детали: Таким образом Ястремская не будет иметь права участвовать в соревнованиях до окончательного решения ее дела.

Что предшествовало: В январе 2021 года украинская теннисистка Даяна Ястремская была временно отстранена от соревнований из-за положительного теста на допинг. В образце был обнаружен метаболит местеролона.

Сама Ястремская заявила, что никогда не употребляла препаратов, улучшающих работоспособность, или запрещенных веществ.