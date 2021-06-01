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Взрывы боеприпасов в Балаклее: будут судить бывшего офицера ВСУ

Вторник, 1 июня 2021, 14:53

Направлен в суд обвинительный акт в отношении бывшего майора Вооруженных сил по факту халатного отношения к военной службе в условиях особого периода. По версии следствия, его бездействие привело к взрывам боеприпасов и гибели трех военных в Балаклее Харьковской области.

Источник: сайт Офиса генпрокурора

Детали: В ходе расследования установлено, что командир отряда, вопреки требованиям уставов и приказов, находился в здании на административной территории военной части, хотя должен был присутствовать на участках подразделений, выполняющих задачи по загрузке взрывоопасных элементов зенитно-ракетных комплексов "Куб", и руководить действиями подчиненных.

 

Также он должен был обеспечить личный состав транспортными средствами, оборудованными для перевозки опасных грузов, обеспечить защиту военнослужащих и имущества, организовать правильную эксплуатацию, сохранность вооружения и техники.

Кроме того, майор должен был довести объяснить подчиненным принципы действия взрывоопасных предметов и правила обращения с ними. Также он должен был проверить знания и навыки личного состава после прохождения обучения по пожарно-техническому минимуму и обеспечить их дистанционными средствами с целью транспортировки взрывоопасных предметов ЗРК "Куб".

Дословно: "Таким образом, халатное отношение командира отряда к службе привело к гибели трех военнослужащих и получению телесных повреждений различной степени тяжести четырьмя военнослужащими в результате взрывов во время разминирования и загрузки взрывоопасных предметов ЗРК ЗМ9 "Куб" на технической территории воинской части в г. Балаклея в ноябре 2019 года".

 

Предыстория: 23 марта 2017 года начались взрывы на складах воинской части А1352 вблизи города Балаклея Харьковской области. Пожар тушили несколько дней. Причиной называли диверсию и беспилотник.

Однако впоследствии глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия рассказал, что временная следственная комиссия Верховной Рады провела собственное расследование инцидента в Балаклее и выяснила, что версию с диверсией и беспилотником просто выдумали.

Украинская правда
Темы: взрывХарьковская областьармия


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