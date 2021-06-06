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10% объектов культурного наследия Киева в критическом состоянии – Кличко

Воскресенье, 6 июня 2021, 18:28
10% объектов культурного наследия Киева в критическом состоянии – Кличко
фото Эльдара Сарахмана, УП

Около 10% из 3,5 тысяч объектов культурного наследия в Киеве находятся в критическом состоянии и требуют мер для сохранения.

Источник: мэр Киева Виталий Кличко в интервью Радио Свобода

Прямая речь: "В столице находится более 3,5 тысячи объектов культурного наследия, около 10% из которых находятся в критическом состоянии и требуют мер для сохранения".

Детали: Кличко добавил, что эти здания были приватизированы с 1990 по 2000 год, и владельцы "умышленно доводят до такого состояния, или пожар, или разрушаются, а затем они сносят и ставят на месте исторического здания небоскреб, делают бизнес-проект и зарабатывают деньги".

"Должен закон быть. Человек, который имеет в частной собственности памятник архитектуры, должен сделать все ремонтные работы и привести в нормальный вид. Если он не делает этого, город должен иметь возможность по балансовой стоимости этого дома его забрать или сам город должен сделать, отдать ответственным людям", - заявил Кличко.

Что предшествовало: В апреле в Киеве снесли историческое здание Уткина, после чего правоохранители открыли уголовное производство. Такие случаи не редкость. На месте же исторических зданий появляются многоэтажки или торговые центры.

Читайте также: Каким должно быть противодействие хаотичной застройке и уничтожению культурных сооружений

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Темы: КиевВиталий Кличко
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