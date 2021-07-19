Новости 19 июля: ливень в Киеве, увеличение минимальной зарплаты
Киев накрыл мощный ливень: затоплено метро и остановился наземный транспорт, минимальную зарплату в Украине увеличат до 7700 грн — актуальные новости 19 июля.
О ливне
После аномальной жары Киев накрыл ливень со штормовым ветром, станции метро "Берестейская" и "Академгородок" временно закрывали из-за подтопления. Также произошла задержка движения нескольких маршрутов трамваев, троллейбусов и автобусов.
Также в столице за 30 минут с ливнем вылилось 18 мм осадков, что составляет почти недельную норму.
Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что город был готов к дождям — накануне в каждом районе столицы прочистили стоки, а на проблемных участках заранее дежурила техника гидротехнических служб.
В КГГА сообщили, что из-за непогоды повалены около 150 деревьев, которые усложнили проведение движения.
О минимальной зарплате
В правительстве рассчитывают в 2022 году увеличить минимальную заработную плату до 7 700 грн — сейчас она составляет 6 000 грн.
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