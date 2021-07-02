УПЛ определила лучших в сезоне. Среди лауреатов - сплошное "Динамо" и Монзуль

Украинская Премьер-лига назвала самые яркие фигуры футбольного сезона 2020/21 годов.

Источник: УПЛ

Детали: По итогам каждого сезона УПЛ определяет его лауреатов в пяти традиционных номинациях, опрашивая футбольные клубы. В этом году результаты следующие:

Лучшим футболистом сезона стал "динамовец" Виталий Буяльский

Следующие места заняли В. Кулач ( "Ворскла"), С. Сидоренко ( "Динамо"), В. Цыганков ( "Динамо"), В. Юрченко ( "Заря"), В. Миколенко ( "Динамо"), В. Кочергин ( "Заря"), И. Забарный ( "Динамо"), Додо ( "Шахтер"), А. Тотовицкий ( "Десна").

Лучшими голкиперами сезона названы "динамовец" Георгий Бущан и вратарь "горняков" Анатолий Трубин.

Впервые в истории опросов в одной из номаниций двое футболистов набрали одинаковое количество очков - по 24, отмечают в УПЛ.

Следующие места заняли: Н. Василь ( "Заря") - 19 очков, Д. Резник ( "Ворскла"), Е. Волынец ( "Колос"), В. Юрчук ( "Днепр-1").

В номинации лучший молодой футболист сезона лауреатом является "динамовец" Илья Забарный ("Динамо").

Следующие места заняли А. Трубин ( "Шахтер"), А. Бондаренко ( "Мариуполь"), А. Очеретько ( "Мариуполь"), Аллахяр ("Заря"), Ю. Конопля ( "Десна"), В. Миколенко ( "Динамо"), М. Мудрик ( "Десна" + "Шахтер"), А. Притула ( "Рух").

Лучший тренер сезона - Мирча Луческу, который привел "Динамо" к чемпионству.

Далее соответственно: В. Скрипник ("Заря"), И. Йовичевич ( "Днепр-1"), Ю. Максимов ( "Ворскла"), А. Бессмертный ( "Львов"), Л. Каштру ( "Шахтер"), С. Лавриненко ( "Ингулец"), Р. Костышин ( "Колос"), О. Рябоконь ( "Десна").

Лучшим арбитром сезона названа харьковчанка Екатерина Монзуль.

На втором месте С. Бойко (Киевская обл.), На третьем – Е. Арановский (Киев).