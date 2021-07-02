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В России мужние дали 8 лет колонии якобы за "шпионаж" в пользу Украины

Пятница, 2 июля 2021, 14:58
Скриншот из видео kraevoi.krd.sudrf.ru

В России жителя Кубани приговорили к 8 годам колонии строгого режима якобы за "шпионаж" в пользу Украины.

Источник: пресс-служба Краснодарского краевого суда, российский "Интерфакс"

Дословно суд: "Окончено рассмотрение уголовного дела, возбужденного в отношении Андрея Пикулы 1991 г.р., обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ст. 275 УК РФ (государственная измена, шпионаж)".

Детали: По данным "Интерфакс", речь идет якобы о шпионаже в пользу Украины.

Согласно приговору, Пикулу якобы завербовали осенью 2018 года, а осенью 2019 года он якобы собрал некую информацию и передал ее сотруднику украинской разведки.  

Сообщается, что подсудимый "полностью признал свою вину", и что суд назначил ему наказание "ниже низшего предела, предусмотренного санкциями ст. 275 УК РФ".

Пикулу также лишили воинского звания "лейтенант запаса".

Слушания по делу проходили в закрытом режиме.

Украинская правда
Темы: Росcиясудшпионаж


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