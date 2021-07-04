Британские военные покидают Афганистан

Последние солдаты регулярных британских войск покидают Афганистан, закончив 20-летнюю миссию в этой стране.

Источник: Daily Mail

Детали: В общем 454 британских солдат и гражданских лица погибли в Афганистане с момента начала операции "Постоянная свобода" под руководством США в ответ на теракты 11 сентября.

Последние из 750 солдат Великобритании, входящих в учебную миссию НАТО, должны выехать в воскресенье.

Это происходит на фоне продвижения Талибана во многих районах страны, что вызывает страх перед новой гражданской войной.

Предыстория: