Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Британские военные покидают Афганистан

Воскресенье, 4 июля 2021, 06:28

Последние солдаты регулярных британских войск покидают Афганистан, закончив 20-летнюю миссию в этой стране.

Источник: Daily Mail

Детали: В общем 454 британских солдат и гражданских лица погибли в Афганистане с момента начала операции "Постоянная свобода" под руководством США в ответ на теракты 11 сентября.

Последние из 750 солдат Великобритании, входящих в учебную миссию НАТО, должны выехать в воскресенье.

Это происходит на фоне продвижения Талибана во многих районах страны, что вызывает страх перед новой гражданской войной.

Предыстория:

  • Во вторник, 29 июня, последние военные миссии вооруженных сил Германии (бундесвера), которые находились в военном лагере в Мазари-Шарифе, на четырех самолетах были передислоцированы в Германии.
  • 15 января Пентагон в официальном прессрелизе сообщил, что Соединенные Штаты Америки сократили свой контингент в Афганистане и Ираке до 2500 военнослужащих в каждой из стран, что является наименьшим количеством почти за 20 лет.
  • Соединенные Штаты подписали мирное соглашение с "Талибаном", целью которого является прекратить восемнадцатилетние кровопролитие в Афганистане и полностью вывести американские войска из страны.
  • В соответствии с соглашением, США в последующие 3-4 месяца сократят свои силы от 13 тысяч до 8600 человек, а остальные войска выйдут за 14 месяцев. Также свои войска должны вывести союзники США по НАТО. В свою очередь талибы обещают не позволят экстремистам использовать страну в качестве плацдарма для нападения на США или их союзников.

Темы: АфганистанНАТОБритания


powered by lun.ua
Главное сегодня

фото, видеоНациональная сборная вернулась в Украину

Песков рассказал, почему не готовят встречу Зеленского и Путина

обновлено, видеоВ Крыму возобновились сильные ливни: Ялту затапливает, есть погибший

Зеленский рассказал, когда Украина получит от США боевые катера Mark VI

Экс-премьер Франции вошел в совет директоров российской "Зарубежнефти"

Фото, видеоСтрельба в ресторане Запорожья: есть погибший, стрелка ищут

Все новости...
Афганистан
Солдаты вооруженных сил Германии покинули Афганистан
5 тысяч семей бежали из афганского Кундуза в результате несколькодневных боев
Байден заверил президента Афганистана в поддержке после вывода войск
Последние новости
17:40
В Польше во время работ на железнодорожном мосту погиб украинец
17:10
фото, видеоНациональная сборная вернулась в Украину
16:53
Песков рассказал, почему не готовят встречу Зеленского и Путина
16:28
Медработники в Италии подали иск против обязательной вакцинации
16:06
Зеленский: "Си Бриз" – сигнал, что Украину не оставили наедине с агрессией РФ
16:03
Стало известно, сколько украинцев получили Covid-вакцины в Польше
16:01
Электроэнергия "на сутки вперед" после рекордного падения выросла на 18%
15:45
Поток мигрантов из Беларуси в Литву не уменьшается, более 160 человек за сутки
15:28
Минздрав дал советы эмоциональным болельщикам, как пережить просмотр матчей
14:56
Маски для лица станут личным выбором в Англии - министр
Все новости...