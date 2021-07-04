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Британские военные покидают Афганистан

Воскресенье, 4 июля 2021, 06:28
Британские военные покидают Афганистан

Последние солдаты регулярных британских войск покидают Афганистан, закончив 20-летнюю миссию в этой стране.

Источник: Daily Mail

Детали: В общем 454 британских солдат и гражданских лица погибли в Афганистане с момента начала операции "Постоянная свобода" под руководством США в ответ на теракты 11 сентября.

Последние из 750 солдат Великобритании, входящих в учебную миссию НАТО, должны выехать в воскресенье.

Это происходит на фоне продвижения Талибана во многих районах страны, что вызывает страх перед новой гражданской войной.

Предыстория:

  • Во вторник, 29 июня, последние военные миссии вооруженных сил Германии (бундесвера), которые находились в военном лагере в Мазари-Шарифе, на четырех самолетах были передислоцированы в Германии.
  • 15 января Пентагон в официальном прессрелизе сообщил, что Соединенные Штаты Америки сократили свой контингент в Афганистане и Ираке до 2500 военнослужащих в каждой из стран, что является наименьшим количеством почти за 20 лет.
  • Соединенные Штаты подписали мирное соглашение с "Талибаном", целью которого является прекратить восемнадцатилетние кровопролитие в Афганистане и полностью вывести американские войска из страны.
  • В соответствии с соглашением, США в последующие 3-4 месяца сократят свои силы от 13 тысяч до 8600 человек, а остальные войска выйдут за 14 месяцев. Также свои войска должны вывести союзники США по НАТО. В свою очередь талибы обещают не позволят экстремистам использовать страну в качестве плацдарма для нападения на США или их союзников.

"Украинская правда" в Threads

Темы: АфганистанНАТОВеликобритания
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