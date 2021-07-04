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Лукашенко призвал интеллигенцию "не вмешиваться в политику"

Воскресенье, 4 июля 2021, 07:34

Обращаясь к деятелям культуры, представителей творческой интеллигенции, самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко предостерег их "от совершения в дальнейшем неверных шагов".

Источник: Пресс-служба президента Беларуси

Прямая речь Лукашенко: "Я вас прошу: не делайте больше неверных шагов ... Поэтому прежде чем что-то сделать (а на вас смотрят миллионы глаз, и не только в нашей стране), думайте, следите за каждым своим шагом. Вы талантливы. Не губите этим свой талант".

"Поверьте, вы будете здесь лучше, а не там, в политике.

Там жестокие, бешеные законы, они не для вас. Вряд ли у вас найдется хоть один человек, который выдержит это.

А погрузившись туда, вы уже не сможете оттуда вылезти. Поэтому берегите себя. Вы талантливые люди, и творите там, где у вас лучше это получится".

Детали: Как сообщает пресс служба, "Лукашенко посетил Национальный академический Большой театр оперы и балета, где 3 июля состоялся праздничный гала-концерт, посвященный Дню Независимости".

Президент призвал творческих людей заниматься "присущими им делами и не вмешиваться в политику".

Напомним: Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил о якобы обнаруженных террористических ячейках, к которым причастны Германия, Украина, США, Польша и Литва.

Украинская правда
Темы: БеларусьЛукашенко


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