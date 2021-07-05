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Стало известно, почему рухнул путепровод на Берестейской

Понедельник, 5 июля 2021, 22:48

Обвал части путепровода на проспекте Победы произошел из-за повреждения, которое несколько дней назад нанес грузовик, что врезался в путепровод.

Источник: "Киевавтодормост" в Facebook

Детали: Специалисты "Киевавтодормост" обследовали сооружение возле станции метро "Берестейская".

Предварительно, обвал защитного слоя бетона и перил произошел из-за чрезмерной нагрузки при ударе. Речь идет о ДТП 1 июля, когда в конструкцию путепровода врезался грузовик с газоблоками.

Указывается, что якобы "силовое воздействие" вызвало разрушение бетона в наиболее слабых местах путепровода.

В то же время, еще в 2020 году сооружение признали "ограниченно работоспособным". Тогда же был разработан проект противоаварийных мероприятий для эксплуатации путепровода.

По плану, работы должны начаться в ближайшее время.

Также якобы предусмотрена масштабная реконструкция сооружения с заменой пролетного строения.

Что предшествовало: В Киеве обломок путепровода упал на автомобиль и пробил ему лобовое стекло.

Украинская правда
Темы: Киевдороги


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