Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Стало известно, почему рухнул путепровод на Берестейской

Понедельник, 5 июля 2021, 22:48
Стало известно, почему рухнул путепровод на Берестейской

Обвал части путепровода на проспекте Победы произошел из-за повреждения, которое несколько дней назад нанес грузовик, что врезался в путепровод.

Источник: "Киевавтодормост" в Facebook

Детали: Специалисты "Киевавтодормост" обследовали сооружение возле станции метро "Берестейская".

Предварительно, обвал защитного слоя бетона и перил произошел из-за чрезмерной нагрузки при ударе. Речь идет о ДТП 1 июля, когда в конструкцию путепровода врезался грузовик с газоблоками.

Указывается, что якобы "силовое воздействие" вызвало разрушение бетона в наиболее слабых местах путепровода.

В то же время, еще в 2020 году сооружение признали "ограниченно работоспособным". Тогда же был разработан проект противоаварийных мероприятий для эксплуатации путепровода.

По плану, работы должны начаться в ближайшее время.

Также якобы предусмотрена масштабная реконструкция сооружения с заменой пролетного строения.

Что предшествовало: В Киеве обломок путепровода упал на автомобиль и пробил ему лобовое стекло.

Украинская правда

"Украинская правда" в Threads

Темы: Киевдороги
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

В Крыму защитники уничтожили вражеский корабль "Новочеркасск" – Олещук

Депутат Черкасского горсовета получил 5 лет: оправдывал РФ в разговорах с родственниками

фотоВ центре Киева пассажир Porsche открыл "пьяную" стрельбу: его задержану

Навального нашли в колонии за полярным кругом: "максимальная изоляция от мира"

фото, видеоЛукашенко прилетел к Путину и угрожает Украине "крахом"

Командование внесло запрос на мобилизацию 500 тыс. военных – Арахамия

Все новости...
Киев
Лукашенко заявил, что готов приютить монахов УПЦ МП из Киево-Печерской лавры
Адвокат погибшего Гуменюка не верит, что тот сам себя подорвал
Взрывы в Шевченковском суде: полиция показала кадры спецоперации
Последние новости
05:22
04:32
ФБР расследует угрозы судьям после снятия Трампа с президентских выборов – CNN
03:50
В Крыму защитники уничтожили вражеский корабль "Новочеркасск" – Олещук
03:22
фото, видеоВ оккупированной Феодосии прогремели мощные взрывы, возник пожар в порту
02:28
Появился текст законопроекта об усовершенствовании мобилизации и воинского учета
01:36
Оккупанты в очередной раз перекрывали Крымский мост
00:54
Враг ударил по Сумщине из артиллерии и минометов, над областью сбит FPV-дрон
00:02
ОбновленоРоссияне запускали ударные БПЛА с юга
23:41
ОбновленоПравительство внесло в Раду законопроект об усовершенствовании мобилизации и воинского учета
23:30
Экономические новости 25 декабря: Украина выполнила еще одно требование МВФ, прибыль банков превысила 130 млрд
Все новости...
Реклама: