Стало известно, почему рухнул путепровод на Берестейской
Обвал части путепровода на проспекте Победы произошел из-за повреждения, которое несколько дней назад нанес грузовик, что врезался в путепровод.
Источник: "Киевавтодормост" в Facebook
Детали: Специалисты "Киевавтодормост" обследовали сооружение возле станции метро "Берестейская".
Предварительно, обвал защитного слоя бетона и перил произошел из-за чрезмерной нагрузки при ударе. Речь идет о ДТП 1 июля, когда в конструкцию путепровода врезался грузовик с газоблоками.
Указывается, что якобы "силовое воздействие" вызвало разрушение бетона в наиболее слабых местах путепровода.
В то же время, еще в 2020 году сооружение признали "ограниченно работоспособным". Тогда же был разработан проект противоаварийных мероприятий для эксплуатации путепровода.
По плану, работы должны начаться в ближайшее время.
Также якобы предусмотрена масштабная реконструкция сооружения с заменой пролетного строения.
Что предшествовало: В Киеве обломок путепровода упал на автомобиль и пробил ему лобовое стекло.