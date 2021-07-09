Изменилась тройка мировых лидеров по суточной смертности от COVID

За сутки 7 июля в мире диагностировали более 471 000 новых случаев заболевания коронавирусом. Больше всего больных обнаружили в Бразилии, Индонезии и Индии.

Источник: данные сайта Worldometers

Детали: В частности, в Бразилии зафиксировали почти 53 000 новых заражений, в Индонезии – более 38 000, а в Индии – более 34 000 случаев.

Далее по количеству больных в рейтинге находятся Великобритания и Россия.

По количеству смертей в сутки в мировом рейтинге лидируют Бразилии, Индонезии и Россия.

В Европе по приросту болезни лидирует Великобритания, Украина в этом списке 13-я.

Среди стран мира Украина занимает 70 место.

В мире умерли за сутки более 8000 человек, в которых подтвердили коронавирус.

За все время пандемии вылечились от недуга 170473953 лица. Сейчас насчитывается более 11 млн активных случаев заболевания.

С начала пандемии подтверждено 4026398 смертей от COVID-19.

Напомним: За сутки 7 июля, в Украине зафиксировали 617 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19, госпитализировали 404 человека, умерли 23 больных, выздоровели 872 человека.