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Враг обстрелял украинские позиции под Авдеевкой, потерь нет – ООС

Воскресенье, 1 августа 2021, 19:40
Фото с Facebook ООС

Российские наемники с начала суток дважды нарушили режим прекращения огня в районе проведения операции объединенных сил на Донбассе.

Источник: штаб ООС

Дословно: "Российско-оккупационные войска продолжают игнорировать договоренности, достигнутые в рамках Трехсторонней контактной группы. С начала суток зафиксировано 2 нарушения режима прекращения огня".

Детали: В частности, боевики обстреляли из ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия украинские позиции возле населенного пункта Авдеевка.

Боевых потерь в результате вражеского огня среди украинских военных нет.

Об обстрелах Украинская сторона СЦКК сообщила представителям Миссии ОБСЕ.

Также сообщается, что пиротехнические расчеты ГСЧС Украины разминировали 2 га территории и передали на уничтожение 184 взрывоопасных предмета.

Украинская правда
Темы: ДонбассвойнаОбъединенные силы на Донбассе
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