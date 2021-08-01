Враг обстрелял украинские позиции под Авдеевкой, потерь нет – ООС
Российские наемники с начала суток дважды нарушили режим прекращения огня в районе проведения операции объединенных сил на Донбассе.
Источник: штаб ООС
Дословно: "Российско-оккупационные войска продолжают игнорировать договоренности, достигнутые в рамках Трехсторонней контактной группы. С начала суток зафиксировано 2 нарушения режима прекращения огня".
Детали: В частности, боевики обстреляли из ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия украинские позиции возле населенного пункта Авдеевка.
Боевых потерь в результате вражеского огня среди украинских военных нет.
Об обстрелах Украинская сторона СЦКК сообщила представителям Миссии ОБСЕ.
Также сообщается, что пиротехнические расчеты ГСЧС Украины разминировали 2 га территории и передали на уничтожение 184 взрывоопасных предмета.