Главные новости среды и ночи: русский язык на Днепропетровщине, суд "Северного потока-2"
Русский язык лишили статуса регионального на Днепропетровщине, суд вынес решение против оператора газопровода "Северный поток-2" - актуальные новости 25 августа.
О русском языке
Днепропетровский окружной административный суд отменил решение Днепропетровского облсовета о признании русского языка региональным.
Иск подала Днепропетровская областная прокуратура.
Суд отметил, что решение облсовета противоречит пока действующему закону "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного".
Решение может быть обжаловано.
О суде "Северного потока-2"
Высший земельный суд Дюссельдорфа вынес решение против Nord Stream 2 AG, оператора газопровода "Северный поток-2", который оспаривал решение о подчинении трубопровода газовой директиве ЕС.
Пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что компания Nord Stream 2 AG должна сама определять дальнейшие шаги.
О других важных новостях
Группировка "Талибан", захватившая власть в Афганистане, призывает женщин не выходить из дома самостоятельно и не работать, поскольку боевики еще "не обучены" их уважать.
Донецкий "Шахтер" пробился в групповой турнир Лиги Чемпионов. В ответном матче "Шахтер" в дополнительном экстратайме сыграл вничью 2: 2 с французским "Монако".
Австралия, США и Великобритания выпустили предупреждение для своих граждан - страны заявили, что существует высокая угроза теракта в аэропорту Кабула имени Хамида Кирзая и предостерегли своих граждан от поездки туда.
Министр здравоохранения Виктор Ляшко допускает, что люди с сертификатами вакцинации против коронавируса смогут посещать публичные места даже в случае локдауна.
Обязанности городского головы Кривого Рога будет выполнять бывший мэр города Юрий Вилкул. Накануне, сложив полномочия секретаря горсовета, от должности отказался "слуга народа" Александр Котляра — в партии назвали это предательством.
Украина завоевала первые медали на Паралимпиаде-2020 — в частности пловчиха Елизавета Мерешко получила золото на дистанции 50 метров вольным стилем.
"Укрзализныця" и Deutsche Bahn заключили договор о консалтинге в сфере пассажирских перевозок. В случае успешного сотрудничества уже в 2022 году немцы могут взять перевозки в управление.