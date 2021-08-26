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Главные новости среды и ночи: русский язык на Днепропетровщине, суд "Северного потока-2"

Четверг, 26 августа 2021, 08:00

Русский язык лишили статуса регионального на Днепропетровщине, суд вынес решение против оператора газопровода "Северный поток-2" - актуальные новости 25 августа.

О русском языке

Днепропетровский окружной административный суд отменил решение Днепропетровского облсовета о признании русского языка региональным.

Иск подала Днепропетровская областная прокуратура.

Суд отметил, что решение облсовета противоречит пока действующему закону "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного".

Решение может быть обжаловано.

О суде "Северного потока-2"

Высший земельный суд Дюссельдорфа вынес решение против Nord Stream 2 AG, оператора газопровода "Северный поток-2", который оспаривал решение о подчинении трубопровода газовой директиве ЕС.

Пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что компания Nord Stream 2 AG должна сама определять дальнейшие шаги.

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Украинская правда
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