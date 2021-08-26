Головні новини середи і ночі: російська мова на Дніпропетровщині, суд "Північного потоку-2"

Російську мову позбавили статусу регіональної на Дніпропетровщині, суд виніс рішення проти оператора газопроводу "Північний потік-2" – актуальні новини 25 серпня.

Про російську мову

Дніпропетровський окружний адміністративний суд скасував рішення Дніпропетровської облради про визнання російської мови регіональною.

Позов подала Дніпропетровська обласна прокуратура.

Суд наголосив, що рішення облради суперечить наразі чинному закону "Про забезпечення функціонування української мови як державної".

Рішення може бути оскаржене.

Про суд "Північного потоку-2"

Вищий земельний суд Дюссельдорфа виніс рішення проти Nord Stream 2 AG, оператора газопроводу "Північний потік-2", який оскаржував рішення про підпорядкування трубопроводу газовій директиві ЄС.

Прессекретар президента РФ Володимира Путіна Дмитрій Пєсков заявив, що компанія Nord Stream 2 AG повинна сама визначати подальші кроки.

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