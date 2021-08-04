На фоне новых случаев коронавируса в Ухане протестируют 11 миллионов человек

Китайские власти дали указание протестировать на Covid-19 11 миллионов жителей Уханя.

Источник: The Guardian

Детали: В Ухане 11 миллионов жителей будут тестировать на фоне выявления новых случаев коронавируса, которые связывают со вспышкой штамма Дельта.

Во вторник национальная комиссия здравоохранения сообщила о восьми новых случаях в городе Ухань, где впервые был обнаружен COVID-19 и впоследствии распространился по всему миру.

С 8 новых случаев, выявленных у работников-мигрантов, пять были бессимптомными.

Всего 2 августа в Китае обнаружили 84 больных коронавирусом.

Что предшествовало: Китайские города развернули массовое тестирование миллионов людей и ввели новые ограничения на поездки из-за самой крупной вспышки коронавируса в стране за несколько месяцев.

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