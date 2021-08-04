На фоне новых случаев коронавируса в Ухане протестируют 11 миллионов человек
Китайские власти дали указание протестировать на Covid-19 11 миллионов жителей Уханя.
Источник: The Guardian
Детали: В Ухане 11 миллионов жителей будут тестировать на фоне выявления новых случаев коронавируса, которые связывают со вспышкой штамма Дельта.
Во вторник национальная комиссия здравоохранения сообщила о восьми новых случаях в городе Ухань, где впервые был обнаружен COVID-19 и впоследствии распространился по всему миру.
С 8 новых случаев, выявленных у работников-мигрантов, пять были бессимптомными.
Всего 2 августа в Китае обнаружили 84 больных коронавирусом.
Что предшествовало: Китайские города развернули массовое тестирование миллионов людей и ввели новые ограничения на поездки из-за самой крупной вспышки коронавируса в стране за несколько месяцев.
Предыстория:
- Пандемия впервые возникла в центральном китайском городе Ухань в конце 2019 года. Происхождение вируса до сих пор остается предметом споров.
- Команда ВОЗ пообещала сосредоточиться на том, как коронавирус перешел от животных, которые, как считается, были летучими мышами, к людям.
- В прошлом году миссия ВОЗ изучала реакцию властей Китая на вирус, а летом другая миссия заложила основу для будущего расследования.