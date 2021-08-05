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СOVID в Киеве: новых больных больше чем выздоровлений, трое умерли

Четверг, 5 августа 2021, 12:32
СOVID в Киеве: новых больных больше чем выздоровлений, трое умерли
Фото КГГА

За сутки 4 августа в столице обнаружили 187 новых случая коронавируса, трое больных умерли, вместе с тем преодолел вирус 131 человек.

Источник: пресс-служба мэра Киева Виталия Кличко

Прямая речь Кличко: "187 подтвержденных случаев заболевания коронавирусом за сутки в столице. Умерли три человека".

Детали: Среди новых больных 95 женщин в возрасте от 19 до 88 лет, 71 мужчина от 20 до 84 лет, 9 девочек в возрасте от 3 до 17 лет и 12 мальчиков от 6 до 17 лет.

29 человек госпитализировали.

Больше всего случаев заболевания обнаружили в Соломенском (54), Дарницком (36) и в Святошинском (26) районах.

По состоянию на 5 августа в столице уже 219 763 подтвержденных случаев коронавируса, 5 241 больных умерли, преодолели вирус 209 908 жителей столицы.

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Предыстория: 

  • В Киевской школе экономики заявили, что в большей части областей растет уровень госпитализаций, что свидетельствует о возможной вспышке COVID-19 уже в течение следующих двух недель.

Украинская правда

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Темы: Киевкоронавирус
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