СOVID в Киеве: новых больных больше чем выздоровлений, трое умерли
За сутки 4 августа в столице обнаружили 187 новых случая коронавируса, трое больных умерли, вместе с тем преодолел вирус 131 человек.
Источник: пресс-служба мэра Киева Виталия Кличко
Прямая речь Кличко: "187 подтвержденных случаев заболевания коронавирусом за сутки в столице. Умерли три человека".
Детали: Среди новых больных 95 женщин в возрасте от 19 до 88 лет, 71 мужчина от 20 до 84 лет, 9 девочек в возрасте от 3 до 17 лет и 12 мальчиков от 6 до 17 лет.
29 человек госпитализировали.
Больше всего случаев заболевания обнаружили в Соломенском (54), Дарницком (36) и в Святошинском (26) районах.
По состоянию на 5 августа в столице уже 219 763 подтвержденных случаев коронавируса, 5 241 больных умерли, преодолели вирус 209 908 жителей столицы.
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Предыстория:
- В Киевской школе экономики заявили, что в большей части областей растет уровень госпитализаций, что свидетельствует о возможной вспышке COVID-19 уже в течение следующих двух недель.