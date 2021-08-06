Повстанцы из Тыграя захватили город всемирного наследия ЮНЕСКО
Повстанцы из эфиопского Тыграя взяли под свой контроль город Лалибэла, чьи знаменитые высеченные в скале церкви внесены в список всемирного наследия ЮНЕСКО.
Источник: BBC со ссылкой на заместителя мэра Лалибэлы Мандефро Тадессе, Reuters
Детали: Мандефро Тадессе сообщил, что город находится под контролем повстанцев Тыграя. Стрельбы не было, но жители бегут из города, и он обеспокоен сохранением церквей.
Лалибэла является святым местом для миллионов православных христиан. В городе находится 11 средневековых монолитных пещерных церквей, высеченных в скале, датируемые 12 и 13 веками. Церкви внесли в список всемирного наследия ЮНЕСКО в 1978 году.
В последние недели боевые действия распространились с Тыграя на два соседних региона, Амхару и Афар, в результате чего около 250 тысяч человек были вынуждены бежать.
Напомним:
- В ноябре 2020 года в Тыграе началась война между властью Эфиопии и правящей в Тыграе партией "Народный фронт освобождения Тыграя".
- Боевые действия привели к гибели тысяч людей, более двух миллионов человек были вынуждены покинуть свои дома.
- 11 июня в ООН сообщали, что в период с мая по июнь 2021 года 350 тысяч человек жили в "тяжелом кризисе" в Тыграе, а также в соседних Амхаре и Афаре.
- Продовольственная ситуация в регионе достигла уровня "катастрофы", которую он определяет как голод и смерть небольших групп людей, проживающих на больших территориях.
- 28 июня правительство Эфиопии объявило о немедленном одностороннем прекращении огня в Тыграе. Перемирие объявили в связи с аграрным сезоном, который продлится до конца сентября.