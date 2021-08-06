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Повстанцы из Тыграя захватили город всемирного наследия ЮНЕСКО

Пятница, 6 августа 2021, 01:27
Повстанцы из Тыграя захватили город всемирного наследия ЮНЕСКО

Повстанцы из эфиопского Тыграя взяли под свой контроль город Лалибэла, чьи знаменитые высеченные в скале церкви внесены в список всемирного наследия ЮНЕСКО.

Источник: BBC со ссылкой на заместителя мэра Лалибэлы Мандефро Тадессе, Reuters

Детали: Мандефро Тадессе сообщил, что город находится под контролем повстанцев Тыграя. Стрельбы не было, но жители бегут из города, и он обеспокоен сохранением церквей.

Лалибэла является святым местом для миллионов православных христиан. В городе находится 11 средневековых монолитных пещерных церквей, высеченных в скале, датируемые 12 и 13 веками. Церкви внесли в список всемирного наследия ЮНЕСКО в 1978 году.

В последние недели боевые действия распространились с Тыграя на два соседних региона, Амхару и Афар, в результате чего около 250 тысяч человек были вынуждены бежать.

Напомним:

  • В ноябре 2020 года в Тыграе началась война между властью Эфиопии и правящей в Тыграе партией "Народный фронт освобождения Тыграя".
  • Боевые действия привели к гибели тысяч людей, более двух миллионов человек были вынуждены покинуть свои дома.
  • 11 июня в ООН сообщали, что в период с мая по июнь 2021 года 350 тысяч человек жили в "тяжелом кризисе" в Тыграе, а также в соседних Амхаре и Афаре.
  • Продовольственная ситуация в регионе достигла уровня "катастрофы", которую он определяет как голод и смерть небольших групп людей, проживающих на больших территориях.
  • 28 июня правительство Эфиопии объявило о немедленном одностороннем прекращении огня в Тыграе. Перемирие объявили в связи с аграрным сезоном, который продлится до конца сентября.

Темы: Африка
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