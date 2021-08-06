Повстанцы из Тыграя захватили город всемирного наследия ЮНЕСКО

Повстанцы из эфиопского Тыграя взяли под свой контроль город Лалибэла, чьи знаменитые высеченные в скале церкви внесены в список всемирного наследия ЮНЕСКО.

Источник: BBC со ссылкой на заместителя мэра Лалибэлы Мандефро Тадессе, Reuters

Детали: Мандефро Тадессе сообщил, что город находится под контролем повстанцев Тыграя. Стрельбы не было, но жители бегут из города, и он обеспокоен сохранением церквей.

Лалибэла является святым местом для миллионов православных христиан. В городе находится 11 средневековых монолитных пещерных церквей, высеченных в скале, датируемые 12 и 13 веками. Церкви внесли в список всемирного наследия ЮНЕСКО в 1978 году.

В последние недели боевые действия распространились с Тыграя на два соседних региона, Амхару и Афар, в результате чего около 250 тысяч человек были вынуждены бежать.

Напомним: