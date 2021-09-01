МИД открывает представительство в Харькове

Министерство иностранных дел Украины открывает представительство в Харькове: отныне жители северо-восточных регионов смогут легализовать документы или получить апостиль без посещения Киева или Одессы.

Источник: МИД со ссылкой на руководителя ведомства Дмитрия КУЛЕБЫ

Прямая речь: "Министерство иностранных дел Украины работает для людей. Мы открываем представительство, чтобы услуги для наших граждан стали более доступными и качественными. Отныне жителям северо-восточных регионов нашего государства не нужно будет ехать в Киев или Одессу, чтобы легализовать документ или получить апостиль. Всю консульскую и правовую помощь можно будет получить в Харькове".

Детали: Распоряжение о создании представительства 1 сентября одобрил Кабмин.

Представительство также будет работать в направлении поддержки местного бизнеса и привлечении в регион инвестиций.

По словам Кулебы, представительство будет координировать международную помощь в районах, прилегающих к зоне российско-украинского вооруженного конфликта.

Сейчас представительства МИД функционируют в Одессе, Львове и Ужгороде.