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Война на Донбассе: Оккупанты стреляли из артиллерии и минометов

Пятница, 3 сентября 2021, 07:52
Война на Донбассе: Оккупанты стреляли из артиллерии и минометов

2 сентября на Донбассе было 5 нарушений режима прекращения огня со стороны оккупантов.

Источник: штаб ООС

Детали: В частности, неподалеку Золотого-3 враг дважды открывал огонь из станковых противотанковых и автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В районе Новомихайловки враги стреляли из минометов 120-го калибра.

У Красногоровки противник применял артиллерию калибра 100-мм.

Вблизи Новотошковского оккупанты открывали огонь из стрелкового оружия.

Напомним: Как уже сообщалось, в результате вражеского огня один военнослужащий Объединенных сил получил ранение. Он в больнице, состояние здоровья - удовлетворительное.

Украинская правда
Темы: Объединенные силы на Донбассе
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