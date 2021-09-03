Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

В субботу в центре Киева перекроют дороги из-за соревнований

Пятница, 3 сентября 2021, 15:17

В Киеве в субботу вечером ограничат движение для транспорта из-за спортивного соревнования "Uklon Ночной забег".

Источник: сообщение КГГА

Детали: Ограничения будут действовать с 18:00 до 23:00.

Движение ограничат на таких улицах:

Петра Сагайдачного,

Набережно-Крещатицкой,

Гаванском мосту (только в направлении улицы Набережно Рыбацкой),

Владимирском спуске (только в направлении улицы Петра Сагайдачного),

шоссе Набережном (ограничат движение только в направлении от Днепровского спуска до улицы Набережно-Крещатицкой),

Набережно-Рыбальской (ограничат только в направлении Северного моста до улицы Электриков).

Заезд на мост Метро оставят с Днепровского спуска, съезд с моста Метро будет работать только на эстакаду.

Движение от моста Патона будет возможно на съезд до Днепровского проезда.

 

По информации организаторов, "Uklon Ночной забег" предусматривает ряд забегов центральной частью города.

Украинская правда
Темы: Киевдороги
powered by lun.ua
Главное сегодня

ФИФА открыла дисциплинарное производство после расистских оскорблений насчет игроков

Байден приказал рассекретить документы по расследованию событий 11 сентября

фотоПожар в Костеле Святого Николая ликвидировали

Фото, видеоГорел Костел Святого Николая в Киеве: поврежден орган

Андрей Шевченко: "Я не хотел уходить из сборной. Хотел продлить контракт"

"Нецелесообразно": Россия прокомментировала отказ от наблюдателей ОБСЕ на границе

Все новости...
Киев
Фискалы провели обыски на АЗС сети "БРСМ-Нафта": 6 АЗК в Киеве приостановили работу
Грузовик в фонтане на Печерске: на водителя составили постановление
В Киеве продолжает расти количество больных COVID: больше всего за последние 3 месяца
Последние новости
06:50
Министры 20 стран соберутся для обсуждения ситуации в Афганистане — Блинкен
06:11
COVID-19: Больше всего новых больных в США, Индии и Великобритании
05:04
ФИФА открыла дисциплинарное производство после расистских оскорблений насчет игроков
04:09
Чили претендует на подводную территорию в споре с Аргентиной
03:05
США ввели санкции против иранских разведчиков из-за попытки похищения журналистки
02:04
СМИ: Google заблокировал почты работников афганского правительства
01:05
Байден приказал рассекретить документы по расследованию событий 11 сентября
00:18
фотоПожар в Костеле Святого Николая ликвидировали
23:50
В ОП перечислили договоренности, достигнутые в США
22:39
Фото, видеоГорел Костел Святого Николая в Киеве: поврежден орган
Все новости...