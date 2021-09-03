В субботу в центре Киева перекроют дороги из-за соревнований

В Киеве в субботу вечером ограничат движение для транспорта из-за спортивного соревнования "Uklon Ночной забег".

Источник: сообщение КГГА

Детали: Ограничения будут действовать с 18:00 до 23:00.

Движение ограничат на таких улицах:

Петра Сагайдачного,

Набережно-Крещатицкой,

Гаванском мосту (только в направлении улицы Набережно Рыбацкой),

Владимирском спуске (только в направлении улицы Петра Сагайдачного),

шоссе Набережном (ограничат движение только в направлении от Днепровского спуска до улицы Набережно-Крещатицкой),

Набережно-Рыбальской (ограничат только в направлении Северного моста до улицы Электриков).

Заезд на мост Метро оставят с Днепровского спуска, съезд с моста Метро будет работать только на эстакаду.

Движение от моста Патона будет возможно на съезд до Днепровского проезда.

По информации организаторов, "Uklon Ночной забег" предусматривает ряд забегов центральной частью города.