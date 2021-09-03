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В субботу в центре Киева перекроют дороги из-за соревнований

Пятница, 3 сентября 2021, 15:17
В субботу в центре Киева перекроют дороги из-за соревнований

В Киеве в субботу вечером ограничат движение для транспорта из-за спортивного соревнования "Uklon Ночной забег".

Источник: сообщение КГГА

Детали: Ограничения будут действовать с 18:00 до 23:00.

Движение ограничат на таких улицах:

Петра Сагайдачного,

Набережно-Крещатицкой,

Гаванском мосту (только в направлении улицы Набережно Рыбацкой),

Владимирском спуске (только в направлении улицы Петра Сагайдачного),

шоссе Набережном (ограничат движение только в направлении от Днепровского спуска до улицы Набережно-Крещатицкой),

Набережно-Рыбальской (ограничат только в направлении Северного моста до улицы Электриков).

Заезд на мост Метро оставят с Днепровского спуска, съезд с моста Метро будет работать только на эстакаду.

Движение от моста Патона будет возможно на съезд до Днепровского проезда.

 

По информации организаторов, "Uklon Ночной забег" предусматривает ряд забегов центральной частью города.

Украинская правда
Темы: Киевдороги
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