В субботу в центре Киева перекроют дороги из-за соревнований
В Киеве в субботу вечером ограничат движение для транспорта из-за спортивного соревнования "Uklon Ночной забег".
Источник: сообщение КГГА
Детали: Ограничения будут действовать с 18:00 до 23:00.
Движение ограничат на таких улицах:
Петра Сагайдачного,
Набережно-Крещатицкой,
Гаванском мосту (только в направлении улицы Набережно Рыбацкой),
Владимирском спуске (только в направлении улицы Петра Сагайдачного),
шоссе Набережном (ограничат движение только в направлении от Днепровского спуска до улицы Набережно-Крещатицкой),
Набережно-Рыбальской (ограничат только в направлении Северного моста до улицы Электриков).
Заезд на мост Метро оставят с Днепровского спуска, съезд с моста Метро будет работать только на эстакаду.
Движение от моста Патона будет возможно на съезд до Днепровского проезда.
По информации организаторов, "Uklon Ночной забег" предусматривает ряд забегов центральной частью города.