COVID-19: Больше всего новых больных в США, Индии и Великобритании

За сутки 2 сентября в мире зафиксировали 663107 случаев COVID-19.

Источник: Worldometers

Детали: В частности, в США - 182 593 случая, в Индии - 42 346, в Великобритании - 42 076.

В Иране обнаружили 27 621 больного, а в Бразилии - 25 348.

Украина с 2693 случаями на 39 месте в мире между Грецией и Нидерландами. В Европе Украина на 10 месте.

9827 людей в мире за сутки умерли. По этому показателю Украина на 34 месте в мире и на 7 в Европе.

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Напомним: 2 сентября в Украине зафиксировали 2693 новых случая COVID-19. Госпитализированы 826 человек; летальных случаев- 45; выздоровели 1112 человек.