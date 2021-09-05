Ткаченко снова винит столичную власть: теперь из-за сгоревшего органа

Министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко обвиняет власть Киева в том, что это именно ее бездействие привело к пожару и уничтожению органа в католическом костеле Святого Николая на Большой Васильковской.

Источник: телеграм-канал Ткаченко

Прямая речь: "В здании должна была начаться реставрация внешнего фасада, но шли суды по поводу тендеров, поэтому процесс был отложен. Относительно внутренних работ шли дискуссии между католической общиной и домом органной музыки, о том, как можно пользоваться органом.

Представители католической общины считали, что он должен находиться не за алтарем. Но орган был построен именно для того места, где он стоял. Размещать его в другом месте не просто запрещено, учитывая закон об охране культурного и исторического наследия, но и крайне опасно. Наконец, была достигнута договоренность и прописана дорожная карта, куда двигаться дальше. Коллектив Национального дома органной и камерной музыки должен был переехать в Дом музыки. Для этого существует соответствующий указ президента и решение правительства.

Но за год мэрия города Киева не смогла принять решение, где может быть построен Дом музыки. Пока власти города раздумывали - орган сгорел.

Инструмент действительно нуждался в соответствующем ремонте и сама его конструкция требовала серьезного совершенствования. И неопределенность относительно пребывания дома органной музыки собственно в этом здании осложняло работы по реконструкции или ремонту органа...

Что еще волнует в этой истории - как много знатоков и экспертов в органном деле появилось в Киеве. Особенно тех, кто начал рассказывать, что нужно было делать раньше, до пожара. Но я благодарен тем, кто не занимается спекуляциями, а откликнулся и помогает прямо сейчас".

Детали: Ткаченко объяснил также, что в орган, состоящий преимущественно из дерева, невозможно было встроить защитные металлические конструкции для электроприводов. Вероятное замыкание произошло внутри органа после проведения профилактических работ по его очистке и начала репетиций.

Что предшествовало: В пятницу вечером в Киеве горел костел Святого Николая на улице Большой Васильковской, Жертв и пострадавших нет, но сгорел орган.

Основной версией пожара в настоящее время является возгорание электропроводов внутри деревянного корпуса органа.

Министр внутренних дел Денис Монастырский и министр культуры Александр Ткаченко уверены, что костел Святого Николая в Киеве будет полностью восстановлен после пожара.