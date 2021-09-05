Коронавирус: еще 1,3 тысячи заражений, больше всего – на Харьковщине
Воскресенье, 5 сентября 2021, 08:16
В субботу, 4 сентября, в Украине обнаружили 1379 новых случаев Covid, 17 человек умерли.
Источник: данные Минздрава
Детали: Среди 1379 зараженных 102 ребенка. Также заболели 28 медработников.
За минувшие сутки были госпитализированы 899 человек, летальных случаев – 17.
В течение субботы наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Харьковской (144), г. Киев (141), Днепропетровской (132), Черновицкой (124) и Одесской (90) областях.
В то же время выздоровели 407 человек.
Напомним:
- В течение 4 сентября от COVID в мире умерли 7 725 человек.
- За сутки 3 сентября в Украине зафиксировано 2614 новых случаев коронавируса, госпитализированы 824 человека, 44 больных умерли.
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Украинская правда