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Коронавирус: еще 1,3 тысячи заражений, больше всего – на Харьковщине

Воскресенье, 5 сентября 2021, 08:16
Коронавирус: еще 1,3 тысячи заражений, больше всего – на Харьковщине

В субботу, 4 сентября, в Украине обнаружили 1379 новых случаев Covid, 17 человек умерли.

Источник: данные Минздрава

Детали: Среди 1379 зараженных 102 ребенка. Также заболели 28 медработников.

За минувшие сутки были госпитализированы 899 человек, летальных случаев – 17.

В течение субботы наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Харьковской (144), г. Киев (141), Днепропетровской (132), Черновицкой (124) и Одесской (90) областях.

В то же время выздоровели 407 человек.

Напомним:

  • В течение 4 сентября от COVID в мире умерли 7 725 человек.
  • За сутки 3 сентября в Украине зафиксировано 2614 новых случаев коронавируса, госпитализированы 824 человека, 44 больных умерли.

Знать больше: COVID-19 и вакцинация против коронавируса – динамика пандемии в инфографике УП

Украинская правда
Темы: коронавирус
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