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Половина украинцев считают визит Зеленского в США успешным – "Рейтинг"

Вторник, 7 сентября 2021, 12:58
Зеленский и Байден в Белом доме, пресс служба президента

Почти половина украинцев считают успешным визит президента Украины Владимира Зеленского в США, а чуть ли не треть придерживаются противоположного мнения.

Источник: опрос социологической группы "Рейтинг", проведенный 2-4 сентября

Дословно: "48% опрошенных оценивают как успешный визит президента Зеленского в Соединенные Штаты Америки. 28% – считают неуспешным, 17% – ничего не знают об этом или же затруднились с оценками".

Детали: 41% опрошенных считают визит Зеленского в США успешным, а 7% – даже очень успешным. 

9% респондентов считают визит совсем неудачным, еще 19% – скорее неудачным.

 

Напомним: Президент Владимир Зеленский находился в США с визитом с 31 августа по 3 сентября, 1 сентября у него была встреча с президентом Соединенных Штатов Джозефом Байденом в Вашингтоне, после этого он отправился в Сан-Франциско (Калифорния), где встретился, в частности, с представителями IT-отрасли, стартаперами и т.д.

Справка: Социологи "Рейтинга" 2-4 сентября опросили 2500 респондентов старше 18 лет во всех областях Украины, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса.

Метод опроса: CATI (телефонные интервью с использованием компьютера) на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров. Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: не более 2,0%.

Алена Рощенко, УП, обновлено в 13:18
Темы: ЗеленскийСШАсоциологияопрос
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