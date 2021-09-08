В больницах США — на 300% больше больных COVID-19, чем год назад

Количество пациентов с COVID-19 в больницах США в эти выходные было почти на 300% выше, чем в это время в прошлом году.

Источник: The Guardian со ссылкой на данные Университета Джона Хопкинса

Детали: В частности, в минувшие выходные было 1,146 млн случаев еженедельно по сравнению с 287 235 на прошлой году.

Среднее количество смертей было более чем на 86% выше, чем за тот же период прошлого года.

Отмечается, что рост числа пациентов происходит по мере того, как очень заразный вариант Delta продолжает распространяться Штатами и совпал с выходными, когда наблюдался всплеск путешествий: по данным Управления транспортной безопасности, более 3,5 млн человек путешествовали по стране в пятницу и субботу в связи с праздником Дня труда, несмотря на рекомендацию Центров по контролю и профилактике заболеваний для непривитых людей воздерживаться от поездок.

Госпитализации и смертельные случаи являются запаздывающим индикатором распространения COVID-19, поэтому влияние поездок не сразу станет очевидным.

Напомним: