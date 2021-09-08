В больницах США — на 300% больше больных COVID-19, чем год назад
Количество пациентов с COVID-19 в больницах США в эти выходные было почти на 300% выше, чем в это время в прошлом году.
Источник: The Guardian со ссылкой на данные Университета Джона Хопкинса
Детали: В частности, в минувшие выходные было 1,146 млн случаев еженедельно по сравнению с 287 235 на прошлой году.
Среднее количество смертей было более чем на 86% выше, чем за тот же период прошлого года.
Отмечается, что рост числа пациентов происходит по мере того, как очень заразный вариант Delta продолжает распространяться Штатами и совпал с выходными, когда наблюдался всплеск путешествий: по данным Управления транспортной безопасности, более 3,5 млн человек путешествовали по стране в пятницу и субботу в связи с праздником Дня труда, несмотря на рекомендацию Центров по контролю и профилактике заболеваний для непривитых людей воздерживаться от поездок.
Госпитализации и смертельные случаи являются запаздывающим индикатором распространения COVID-19, поэтому влияние поездок не сразу станет очевидным.
Напомним:
- США являются лидером среди стран, где ежедневно выявляют больше всего случаев COVID-19.
- Сейчас в стране полностью вакцинировано более половины населения.