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Инспектор таможни на контрабанде сигарет помог преступникам сэкономить 46 миллионов

Пятница, 1 октября 2021, 14:21
Инспектор таможни на контрабанде сигарет помог преступникам сэкономить 46 миллионов

Следователи Госбюро расследований сообщили о подозрении инспектору Волынской таможни, который способствовал контрабанде сигарет под видом керамической плитки.

Источник: пресс-служба ГБР

Детали: Правоохранители разоблачили схему в июне 2021 года. Во время обыска складов изъяли более 1 млн пачек.

Сообщается, что сигареты незаконно ввезла из Беларуси группа злоумышленников, а нелегальному бизнесу "помог" инспектор, который внес недостоверные данные о наименовании товара в систему таможенного оформления.

Речь идет о главном государственном инспекторе отдела таможенного оформления Волынской таможни.

Его действия позволили организаторам сделки не платить акцизный сбор и в госбюджет не поступило почти 46 млн гривен пошлины.

Работника таможни подозревают в злоупотреблении служебным положением и служебном подлоге (ч.2 ст.364, ч.1 ст.366 УК).

Санкции статей предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок до 8 лет. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

Украинская правда

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Темы: ГБРтаможня
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