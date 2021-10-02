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Оккупанты обстреляли из минометов Авдеевку, повредили здания

Суббота, 2 октября 2021, 07:15

1 октября на Донбассе было 14 нарушений режима прекращения огня, 5 из которых - с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения.

Источник: штаб ООС

Детали: В частности, минометы калибра 120 мм оккупанты дважды применили в сторону Авдеевки. Под обстрел попал и сам населенный пункт: повреждены жилые дома и прилегающие территории. Потерь среди гражданского населения нет.

В частности, у Новозвановки и Новоалександровки вражеские вооруженные формирования стреляли из минометов калибра 120 мм. Второй раз в сторону Новоалександровки огонь вели из крупнокалиберных пулеметов.

Позиции украинских защитников вблизи Лебединского попали под обстрел из гранатометов различных систем.

Вблизи Луганского враг открывал огонь из крупнокалиберных пулеметов, а вблизи Водяного, что на Приазовье, и Новолуганского - гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

В направлении Крымского российско-оккупационные войска вели огонь из минометов калибра 82 мм, станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

В Донецкой области с помощью беспилотника противник сбросил гранатометные выстрелы у Первомайского.

В районе Нью-Йорка враг вел обстрел из крупнокалиберных пулеметов, применил БПЛА и сбросил ВОГ-17 (осколочную гранату).

Украинские защитники открывали огонь.

Кроме того, на Луганщине зафиксировали пролет вражеского беспилотника, предположительно "Орлан-10", с пересечением линии разграничения.

Напомним: Как уже сообщалось, 1 октября боевики ранили двух украинских военных.

Украинская правда
Темы: Объединенные силы на Донбассе
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