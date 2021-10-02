Оккупанты обстреляли из минометов Авдеевку, повредили здания
1 октября на Донбассе было 14 нарушений режима прекращения огня, 5 из которых - с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения.
Источник: штаб ООС
Детали: В частности, минометы калибра 120 мм оккупанты дважды применили в сторону Авдеевки. Под обстрел попал и сам населенный пункт: повреждены жилые дома и прилегающие территории. Потерь среди гражданского населения нет.
В частности, у Новозвановки и Новоалександровки вражеские вооруженные формирования стреляли из минометов калибра 120 мм. Второй раз в сторону Новоалександровки огонь вели из крупнокалиберных пулеметов.
Позиции украинских защитников вблизи Лебединского попали под обстрел из гранатометов различных систем.
Вблизи Луганского враг открывал огонь из крупнокалиберных пулеметов, а вблизи Водяного, что на Приазовье, и Новолуганского - гранатометов различных систем и стрелкового оружия.
В направлении Крымского российско-оккупационные войска вели огонь из минометов калибра 82 мм, станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.
В Донецкой области с помощью беспилотника противник сбросил гранатометные выстрелы у Первомайского.
В районе Нью-Йорка враг вел обстрел из крупнокалиберных пулеметов, применил БПЛА и сбросил ВОГ-17 (осколочную гранату).
Украинские защитники открывали огонь.
Кроме того, на Луганщине зафиксировали пролет вражеского беспилотника, предположительно "Орлан-10", с пересечением линии разграничения.
Напомним: Как уже сообщалось, 1 октября боевики ранили двух украинских военных.