Кандидаты в судьи КС во время конкурса не смогли ответить на элементарные вопросы – Шабунин

Председатель правления Центра противодействия коррупции Виталий Шабунин заявил, что Офис президента продвигает в судьи Конституционного Суда нечестных кандидатов без опыта и соответствующего уровня знаний, но с состоянием непонятного происхождения.

Источник: Шабунин в Facebook

Прямая речь: "Офис Зеленского превращает конкурс в КСУ в цирк, от которого вчера челюсти отпали даже у опытных послов.

КГБшник Погорецкий (которого в КСУ тянет Татаров) не может ответить на элементарный вопрос.

Следующая претендентка на судью КСУ не знает значения латинского выражения... "Dura lex sed lex" (закон суров, но он закон).

Кстати, комиссия не поставила другой кандидатке от Татарова (Евграфовой) ни одного вопроса о куче ее элитной недвижимости и автомобилей, а также оформленном на мать бизнесе в оккупированном Крыму".

Детали: По мнению главы ЦПК, глава КСУ Александр Тупицкий "продажная тварь", но кандидаты, которых Офис президента пихает на его место, ничем не лучше.

Кроме того, судьи КС будут занимать должность 9 лет.

По его словам, судья Конституционного Суда - это вершина юридической карьеры и во всем мире в КСУ попадают лучшие юристы нации.

Что предшествовало: Ряд общественных организаций призывала президента Владимира Зеленского пока не проводить конкурс на должности судей Конституционного суда Украины по квоте главы государства, тогда как Зеленский дал старт этому конкурсу 17 августа.

Бывший председатель Конституционного Суда Александр Тупицкий и экс-судья Александр Касминин оспаривают в Окружном административном суде Киева решение об объявлении конкурса на замещение вакантных должностей в КСУ.

Справка: Олег Татаров - заместитель руководителя Офиса президента Андрея Ермака. НАБУ расследует дело в отношении Татарова. Оно касается его возможной причастности к фальсификации экспертизы по делу экс-нардепа и застройщика Максима Микитася.

Татаров занимал должность в системе МВД под руководством Виталия Захарченко в правительстве Николая Азарова. Когда в МВД началась люстрация, то одним из первых освободили именно Татарова, который курировал уголовные производства относительно Черновол, Автомайдана и активистов.

После Революции Достоинства и люстрации стал адвокатом. В 2016 году он был защитником нардепа Вадима Новинского (в то время "Оппозиционный блок").

Предыстория: