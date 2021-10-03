Оккупанты использовали запрещенное вооружение, силы ООС отвечали

С начала суток российско-оккупационные войска два раза нарушили режим прекращения огня, один из которых с применением запрещенного минскими договоренностями вооружения.

Источник: пресс-центр ООС

Детали: В направлении Лебединского противник вел огонь из станковых противотанковых и автоматических станковых гранатометов.

Вблизи Водяного, что на Приазовье, оккупанты обстреляли украинские позиции из минометов калибра 82 мм.

Потерь среди украинских военнослужащих нет.

Отмечается, что украинские военные открывали ответный огонь, применяя разрешенное минскими договоренностями вооружение, и заставили противника прекратить огневую активность.