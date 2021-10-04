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В Афганистане в результате стрельбы погибли три человека, среди которых – журналист

Понедельник, 4 октября 2021, 01:50
В Афганистане в результате стрельбы погибли три человека, среди которых – журналист
Фото: Haroon Sabawoon/Anadolu Agency via Getty Images

На востоке Афганистана, в провинции Нангархар, в результате стрельбы погибли три человека, среди которых – журналист.

Источник: Синьхуа со ссылкой на источник из службы безопасности страны

Дословно: "Журналист и писатель Саид Мароф Саадат и его родственники ехали на машине по дороге в пятом полицейском округе города Джелалабад в субботу вечером, когда боевики из рикши открыли по ним огонь".

Детали: Источник сообщил, что сын Саадат и водитель автомобиля получили ранения в результате стрельбы.

Пока ни одна организация не взяла на себя ответственность за стрельбу. По сведениям источника, власти ведут расследование этого дела.

Издание добавляет, что с момента прихода к власти движения "Талибан" не менее 10 человек погибли и многие получили ранения в результате серии взрывов в Джелалабаде, расположенном примерно в 120 км к востоку от Кабула.

Напомним: На центральной площади афганского города Герат боевики группировки "Талибан" повесили тела нескольких убитых во время перестрелки мужчин, обвиненных в причастности к преступлению.

Темы: Афганистанубийство
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