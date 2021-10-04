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Украинцам прогнозируют сухую и солнечную неделю

Понедельник, 4 октября 2021, 12:45
Украинцам прогнозируют сухую и солнечную неделю
фото: УП

Во вторник, 5 октября, синоптики прогнозируют сухую погоду, антициклон в Украине продлится до конца недели.

Источник: Facebook-страница синоптика Натальи Диденко

Дословно: "На протяжении всей недели практически повсеместно у нас будет сухая погода. Разве что какие-то облака периодически будут набегать".

Детали: Синоптик также прогнозирует туманы. Ночи будут холодными, с периодическими заморозками.

Дневная температура воздуха максимально ожидается +12+16 градусов, на западе Украины прогнозируют высокие градусы +14+19, на Закарпатье +18+23.

В западных областях возможны сильные порывы южного и юго-восточного ветра. Порывистый ветер также ожидается в Крыму и Приазовье.

 

В Киеве вторник, как и практически всю неделю, обещает сухую погоду. Ночью +3+7 градусов, в окрестностях вероятные заморозки, днем ​​+12+15 градусов.

Украинская правда
Темы: погодаУкраина
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